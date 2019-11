Leonardo Ramos: “Malinterpretaron mis declaraciones”

El estratega uruguayo Leonardo Ramos, luego de las polémicas declaraciones que brindó a una radio de su país, en las que indicó que renunció a Barcelona porque “vio cosas raras”, volvió a hablar sobre este caso; pero expresó que sus palabras fueron malinterpredas, en cuanto al supuesto caso de apuestas deportivas.

“Sabiendo cómo son algunos colegas, yo lo que dije fue que eso se escuchaba porque eso salía en páginas (Internet). Algunos lo malinterpretaron, lo digo otra vez, no tengo nada, son solo comentarios. En lo que me pareció que había raro, no dije nada, me lo guardo para mí”, manifestó este miércoles Ramos a la radio WQ de Guayaquil.

Ramos acotó que su intención “siempre fue salir campeón” con el Ídolo, pero que la goleada (3-0) sufrida ante Delfín, en el cotejo de vuelta de la semifinal de la Copa Ecuador, precipitó su salida.

“Lo que me pasó no era nada grato, dejamos a un club que nos atendió muy bien... No me gusta quedarme en un lugar donde veía cosas que no me gustaban”.

“Estábamos en la semifinal de la Copa de Ecuador y quedamos eliminados de una manera rara (contra Delfín). Ganamos la primera semifinal 4-1 y en la vuelta perdimos 3-0. En el partido anterior por LigaPro (ante Técnico Universitario) no había jugado el equipo titular para que descansaran y llegaran bien a ese partido”, dijo en el programa Último al Arco, de Sport 890 de Uruguay.

▶ Leer: Leo Ramos: “Después de lo que pasó, no podía seguir”

También salió mal de Arabia

Antes de llegar a Barcelona, en abril de este año, Ramos tuvo un corto paso por el Al-Ettifaq de Arabia Saudita, el año pasado.

A dicho club el charrúa llegó tras dirigir a Peñarol (entre 2016 y 2018), pero su salida del cuadro árabe se dio tras una supuesta irregularidad que se habría dado a la interna de ese equipo.

En una entrevista recogida en su momento por el portal Fútbol Uy de Uruguay, Ramos explicó que haberle quitado la capitanía al arquero Raïs M’Bolhi, quien además era la figura del Al-Ettifaq, los jugadores empezaron a perder a propósito.

▶ Leer: Leonardo Ramos renunció a Barcelona

“Tras quitarle la capitanía sus maneras de entrenar empiezan a cambiar totalmente, muchas veces sin entrenar y fingiendo alguna lesión. En el último partido de su gestión fue muy evidente lo que hizo. Íbamos ganando 2-0 y uno de los centrales hizo tres penales en el mismo partido. Era evidente lo que estaban haciendo (se pusieron de acuerdo) y lo que hice fue sacarlos para el partido siguiente”, explicó Ramos, quien tras ese episodio llegó a un acuerdo con la directiva para finiquitar el contrato.