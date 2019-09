Espinel relega a Mejía del América

El entrenador del América, Luis Espinel, no volverá a contar con el volante Onofre Mejía. Él cometió la falta sobre Joao Rojas, que terminó con el penal que le dio la victoria a Emelec 1-2, la tarde del sábado 21 de septiembre de 2019, en Cayambe.

“Desde mi punto de vista como entrenador, no va a estar más en el club. En lo deportivo no quiero ni que esté con los muchachos. Desde lo administrativo también creo que lo van a finiquitar”, dijo a La Red la mañana de este lunes 23 de septiembre de 2019.

Espinel, sin embargo, no se animó a acusarlo de algo irregular. “En eso no me voy a meter. Está ahí a la vista. Es un error infantil de una persona experimentada y si eso no sucedía el partido terminaba de otra forma”, agregó.

El estratega señaló, además, que no podría garantizar nada más. “Internamente en el fútbol puede haber o no (intentos de sobornos), pero siempre estamos acuciosos a los detalles en cada momento. Uno no puede adivinar hasta que lo hacen”.

América lucha por salvar la categoría. Está a cuatro puntos del Técnico Universitario.