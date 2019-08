Brayan Angulo ya viajó hacia México para unirse al Cruz Azul

Brayan ‘Cuco’ Angulo, recientemente contratado por el Cruz Azul de México, viajó a ese país para enfrentar un nuevo reto. “Si me esperaba esta oportunidad por el bienestar de mi familia y el club. Es un equipo muy importante que me venía siguiendo”, manifestó.

El delantero ecuatoriano firmó un contrato por los próximos tres años —que se cumple en junio del 2022— luego de que los directivos del Cruz Azul pagaran 7.2 millones de dólares por los derechos deportivos del Benzema ecuatoriano —como lo apodaron en México— lo que lo convirtió en el nacional mejor vendido al balompié extranjero.

“Estoy muy contento por ser el mejor vendido del fútbol ecuatoriano. Por ahora, no he hablado con el profesor —Pedro Caixinha— las conversaciones las han mantenido con mi empresario”, dijo Angulo.

Recalcó que con su traspaso los azules han sido beneficiados. “Con el presidente —Nassib Neme— estoy muy contento por el traspaso... Igual le entra buena plata a él y va a ser para el bien de la institución”, bromeó.

Al Cuco lo esperan con ansías en México: los seguidores del Cruz Azul hasta le han escrito por redes sociales. “Los hinchas me dicen que me esperan con muchas ansías y espero no defraudarlos y hacer las cosas bien”, resaltó.

Angulo debutó con Emelec en la temporada 2014. Defendió los colores de los eléctricos en 150 partidos oficiales; además logró anotar 66 tantos y cedió 21 asistencias. También se coronó campeón del torneo nacional en cuatro ocasiones: en 2013, 2014, 2015 y 2017.

El atacante, de 23 años, ya se encuentra en suelo mexicano para ponerse a las órdenes de Caixinha.