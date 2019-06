Renato Ibarra afirma que el Bolillo lo sacó de la Tri

Tras las declaraciones del seleccionador Hernán Darío Gómez, en las que daba a entender una falta de compromiso de parte de Renato Ibarra, el jugador se defendió: “Nunca abandoné la selección. Él (Gómez) decidió darme de baja”, dijo en entrevista con Mundo Deportivo de radio Cobertura.

El futbolista del América mexicano se refirió a una dolencia que el Bolillo desmintió: “Venía con una molestia en el tobillo, donde tuve la fractura. Dos días antes del juego ante Chile (por la Copa América) sufrí un golpe con Cristian Ramírez. Me resentí y preferí parar”.

Agregó que el entrenador lo visitó en la habitación, algo que normalmente no hace. “Me comentó que no me veía muy bien en los entrenamientos, que me veía amargado y decidió darme de baja de la selección”.

Ibarra resaltó que no ha tenido problemas con anteriores seleccionadores como Reinaldo Rueda y Gustavo Quinteros. Ve muy difícil regresar a la Tricolor si Gómez continúa en el cargo y enfatizó que “las declaraciones del profe Bolillo no son ciertas”.

Indicó que se encuentra triste por lo sucedido, en especial porque no tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros de la Tri, a los que desea suerte para el juego ante Japón, a las 18:00 de este lunes.