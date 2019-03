Omar Ponce: “El aguatero hizo más plata que yo en la final del 2014”

Omar Ponce colgó el silbato por una lesión en el tendón de Aquiles, pero sigue ligado como instructor general del Arbitraje en el Ecuador. Su sueño era ser futbolista y jugar en Valdez SC, de hecho se catalogaba de esos defensores fuertes en la marca que entregaban la pelota al que jugaba bien, pero la vida lo llevó al referato, labor que lo llevó a trascender dentro y fuera del país. Se entusiasma por la nueva camada de árbitros y el trato que recibirán, pero le es imposible evitar la melancolía al saber que dejó de hacer lo que tanto le apasionaba: ser un referí.

¿Por qué eligió ser árbitro?

Fue una casualidad, mi hermano era árbitro asistente de segunda categoría y estudiante de la facultad de Educación Física, me dijo para ir al curso, pero yo no tenía idea, yo jugaba fútbol, estaba en una empresa automotriz trabajando, las clases eran horribles, feas, era difícil. Pero de a poco le vas tomando amor, estuve en barriales y siempre terminaba mal, la gente te insultaba. Sentía que no era lo mío, pero cuando me di cuenta ya estaba en segunda categoría.

De barriales a la Serie A.

Mi primer partido como árbitro fue en el interbarrial en un partido de mujeres que por mi culpa ganó el otro equipo, la pelota me pegó en la espalda y el otro perdió, me querían matar, pero la organización no permitía que te insulten y eso ayudó a nuestra formación. De ahí en Primera fue en Portoviejo, la Capira vs. Liga de Loja y en Primera A fue Liga de Quito vs. Macará.

¿El peor insulto que recibió en una cancha de fútbol?

Cuando empecé ya tenía entradas prominentes y me tocó ser asistente. La tribuna me dijo todo el partido cabeza de rabo de mono (ríe), se burlaban de mi calvicie, no me insultaron ni a la madre. Eso sí me dolió. Me tocó cambiar el look.

¿Qué jugador dirigió y lo hizo alucinar?

Indudablemente de los que me han tocado lo pongo al Kitu Díaz en su mejor momento, muy exquisito con la pelota, el mismo Piojo Manso. Cuando dirigí la Copa Euroamericana (Atlético de Madrid vs. Sporting Cristal) y vi a Diego Costa y a Courtois, me llamaron mucha la atención.

¿Y el más complicado de arbitrar?

En mis inicios, Edwin Tenorio, Dios santo (suspira), ese era bravo con todo el mundo. Un partido de Barcelona en el Atahualpa él hace una falta o le hacen, yo ya había pitado, y en el piso él pegó. Y los expulsé a los dos. Hace todo el show para salir del campo, cuando se levanta para volver le dicen ‘ya te botaron’, tuvieron que cogerlo porque quería entrar a pegarme. Era un jíbaro (ríe).

¿Cuál fue su primer Clásico?

En el Monumental, no recuerdo el año, pero fue difícil. Ellos sabían que debutaba en Clásicos y era patada por todos lados y era siga siga. En la previa estaba nervioso, tenso. Mi asistente me decía por qué no pitas, y yo decía no sé, que sigan jugando. Ahí nace el Omar Ponce del ‘siga siga’.