Arreaga: “De donde sea apoyaré a Barcelona”

Barcelona tendrá una baja para el resto de la temporada en el sector defensivo. Xavier Arreaga confirmó este martes 7 de mayo que continuará su carrera en la Major League Soccer (MLS), donde defenderá al Seattle Sounders por las próximas tres temporadas. No estará en el Clásico del Astillero de este domingo 12, en el Capwell.

“Gracias a Dios se pudo cerrar lo último que quedaba (de la negociación). Agradecido con Barcelona y las personas que ayudaron con mi crecimiento. Hay momentos y tomé una decisión. Se me presentó una posibilidad de salir y era un sueño que tenía”, dijo el zaguero central ecuatoriano.

Aunque todavía no hay una comunicación oficial del club por los valores, se especula que la venta le dejaría al club entre 900 mil dólares o dos millones de dólares (cifras que se manejan en varios medios pero ninguna oficial). Recordar que Barcelona no es dueño absoluto de los derechos federativos de Arreaga, por lo que una parte de esta transacción le corresponde al Manta FC, equipo que negoció con el cuadro canario en 2016.

Sobre su ausencia en el partido inmortal, Arreaga explicó que apoyará al equipo desde el lugar que le toque. “En el transcurso del día me van a informar cuando viajo, lamentablemente no estaré en el Clásico del Astillero. De Barcelona me llevo lo mejor, es el club que me abrió las puertas, me hizo crecer como persona y le tengo un gran amor. Me llevo el corazón amarillo, amor por la hinchada y por la institución. Donde sea apoyaré al equipo amarillo”, finalizó.

En el nuevo equipo de Arreaga, se encontrará con dos sudamericanos: Nicolás Lodeiro (uruguayo, ex Boca Juiniors) y Raúl Ruidíaz (peruano, ex Morelia). Luego aparecen otros conocidos como el defensor panameño Román Torres, el español Víctor Rodríguez y el estadounidense Alex Roldán.

Arreaga salió campeón con Barcelona en la temporada 2016 y fue uno de los caudillos del Ídolo en la Copa Libertadores 2017, cuando fue eliminado en semifinales ante Gremio, que luego terminó levantando el título.