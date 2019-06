¿Dónde está Arroyo?

Parece que la novela entre Michael Arroyo y Barcelona tendrá algunos rounds más. El volante que tiene un vínculo con la institución amarilla no fue parte del entrenamiento de este miércoles, a las órdenes del charrúa Leonardo Ramos, que contó con el plantel completo para reintegrarse a los trabajos en la pausa por la Copa América en Brasil 2019.

Aunque la dirigencia de José Francisco Cevallos no ha dado una versión oficial de la situación del exvolante del América de México, es imposible no contextualizar su ausencia con la transmisión en vivo de la semana pasada en la que aparecía Micky hablando con hinchas de Barcelona diciendo que no volverá “hasta que me paguen”.

Quien sí habló del futbolista y su situación fue el estratega de los toreros, Ramos, quien luego de la práctica manifestó sus deseos de entablar un diálogo con Gambetita. “Michael Arroyo pertenece al club, quiero tener una reunión con él y ver que queremos todo. Yo tengo una opinión sobre Arroyo y tengo que hablar con el directamente”, explicó.

Arroyo fue suspendido en noviembre del año anterior luego de dar positivo por la presencia de hidroclorotiazida, un diurético que consta en el rango S de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

Pero a pesar de la ausencia de Arroyo, otras buenas noticias para los canarios es que Mario Pineida ya realizó trotes alrededor de la cancha, al igual que Matías Oyola.

Mientras que Marcos Caicedo también empieza a mejorar de las molestias físicas que presentó en el último cotejo.