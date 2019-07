Este lunes se cumplen seis años de la muerte del Chucho Benítez

29 de julio de 2013. La noticia sobrecoge a los ecuatorianos. Desde Catar se informa que un problema cardíaco pone fin a la vida de Christian Rogelio Benítez Betancourt, el goleador que pocos días antes, el 6 de julio, había fichado por el Jaish SC.

Apenas tenía 27 años y, como es costumbre, fue sometido a una serie de exámenes antes de cerrar su incorporación al club catarí, aparentemente, sin que se le detecte ningún tipo de problemas.

La información que llegó en las primeras horas señalaba que Chucho Benítez había sido internado en un hospital de Doha, debido a un agudo dolor abdominal. Poco después tuvo un inconveniente cardíaco, que provocó su muerte.

Familiares del futbolista aseguraron a los medios que no recibió atención médica de inmediato. El 30 de julio, diversos medios difundieron la versión de que la verdadera causa de la muerte de Benítez fue una peritonitis mal atendida, lo que le produjo la crisis cardíaca causante de su muerte.

Finalmente, dos autopsias determinaron que murió a causa de un problema congénito en la arteria coronaria, lo que complicó el bombeo del corazón, provocando el malestar abdominal y sobre esfuerzo que terminó en su deceso.

Hace pocos días, Ermen Benítez, padre del jugador, hizo una declaración al programa el VAR de CV, que incrementó las dudas respecto al caso.

“Lo de Christian ya no quisiera ni nombrar porque me dijeron que hasta podía meterme en problemas. Quisieron que se hagan nuevos exámenes y desapareció la médula. A todos los futbolistas les hacen exámenes cada seis meses y él no tenía nada. No se pudo descubrir nada, quedó ahí. Para Dios no hay nada oculto, él se va encargar de descubrir las cosas del porqué murió Chucho”.