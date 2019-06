Emelec presentó la apelación por Angulo

Un documento de 10 hojas constituye el recurso de apelación de Emelec ante la sanción que impuso la Comisión Disciplinaria del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, al goleador eléctrico Brayan Angulo. Aunque el castigo fue en la Copa Alberto Spencer, el Cuco también estaría inhabilitado para jugar en la Liga, situación que para el club no es viable.

Angulo fue culpado por la figura de “juego brusco grave e insulta y provoca al público” y esto lo dejaría cuatro partidos sin disputar el torneo local. Primero, el departamento jurídico del club encontró una “contradicción legal” ya que, según el artículo utilizado para sancionar a Angulo (184), se debe hacerlo mediante el informe del Comisario de Juego y no bajo el acta de sanciones del Comité.

En el informe no se registró lo anterior, solo un gesto obsceno; pero no habrían sancionado en base a aquello. “Esta situación produce que el jugador sea sancionado por un acto que no cometió y que ni si quiera consta en el informe arbitral”, apunta la documentación.

Según la defensa del Bombillo, no hay un medio probatorio que muestre a Angulo insultando y que al formar una resolución imprecisa esta debe ser nulitada. Esto último argumentándose con el artículo 76 de la Constitución.

“Esta falta de motivación nace de la carencia de argumentos que soporten la sanción al jugador por ‘insultos y provocación’, generando así nulidad dentro del presente proceso”, se agregó.

Luego se apoyaron en el reglamento de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que menciona que “nadie podrá ser sancionado por un acto que no se encontrara expresamente declarado como infracción en este reglamento (...) Se prohíbe la interpretación extensiva de sus normas”, sostienen.

La división de partidos inhabilitados, entre Copa Spencer y LigaPro, “no se encuentra soportado o amparado dentro del marco legal del reglamento ecuatoriano” y para FIFA “es prohibido”.

El artículo 38 del Código Disciplinario de la FIFA establece que todas las suspensiones “se trasladan de una fase a otra de la misma competición”.

Con todo esto en su campo, los eléctricos solicitaron revocar totalmente la sanción de Angulo y se espera que haya una respuesta hasta el próximo martes.