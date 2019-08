Jefferson Cepeda pasa del equipo filial al profesional

Esta temporada ha sido de ensueño para Jefferson Cepeda. El ciclista ecuatoriano se coronó campeón panamericano, obtuvo el boleto a Tokio 2020 y debutó en el equipo filial del Caja Rural español.

Con el conjunto europeo ganó la Vuelta a Navarra, se impuso en una etapa de Vuelta a Salamanca, donde finalizó segundo de la general, y venció en la competencia de Ataun. Estas grandes actuaciones hicieron que el Caja Rural promueva a Cepeda al equipo profesional y renueve su contrato por lo que resta del año y una temporada más.

“Estoy muy feliz por esta oportunidad. He luchado mucho, venir desde tan lejos a tratar de demostrar que podía ser ciclista profesional, dejando atrás todo por este objetivo que ahora se hace realidad. Voy a tratar de aprovecharlo al máximo. Este tiempo me ha servido para demostrar que me encuentro listo para dar el salto a profesional”, afirmó Cepeda.

Su primera aparición con el cuadro élite español será en la Vuelta a Burgos, del 13 al 19 de agosto, prueba en la que compartiría con su compatriota Richard Carapaz, anunciado por los organizadores como la principal figura.

“Ahora regresaré a Ecuador un días para hacer altura y prepararme lo mejor posible para mi debut como ciclista profesional. El objetivo será hacer las cosas de la mejor manera, dejándome guiar por el equipo y sobre todo aprender y adaptarme a la categoría lo más rápido posible”, detalló.