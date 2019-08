Banguera no pedirá explicaciones a Ramos por su suplencia

Ya suman cuatro los partidos en los que el meta Máximo Banguera no es utilizado como titular por el técnico de Barcelona, Leonardo Ramos. Esto coincide con el análisis que hace el guardameta canario sobre los goles que ha recibido en los últimos encuentros.

“En los últimos 3 o 4 partidos hemos recibido 10 u 11 goles, muchos goles y yo creo que durante todo este tiempo, estos 10, 11 años que he estado en el club (llegó en 2009), no hemos recibido esa cantidad de goles en partidos seguidos”, comentó el portero luego de práctica.

Banguera no es estelar en Barcelona desde el pasado 21 de julio, cuando su compañero nacionalizado Damián Frascarelli atajó en el compromiso frente a Mushuc Runa, donde los amarillos cayeron por 5-1 en el estadio Bellavista de Ambato.

Luego los toreros vencieron 4-1 a Independiente del Valle en Guayaquil, cayeron ante Santa Rita por 2-1 en la Copa Ecuador y volvieron a perder 2-1 frente a Universidad Católica en Quito.

Son 10 goles los que el Ídolo ha recibido desde que Frascarelli tomó la portería del conjunto canario, esto en relación a lo manifestado por Banguera, tras el entrenamiento del miércoles 7 de agosto.

“Hay que seguir trabajando, esto es de trabajo e ir mejorando. Tratar de mantener el cero en la parte de atrás porque nos han marcado muchos goles”, sostuvo el meta.

El internacional ecuatoriano asegura que no pedirá explicaciones por su suplencia al técnico Ramos. “No las pido cuando estoy de titular y no las voy a pedir cuando no lo estoy. Soy un profesional, no soy dueño del puesto”, agregó el arquero guayaquileño, cuyo contrato con el club finaliza en diciembre de este año, además de mencionar que aún no recibe ningún llamado para renovar el mismo.