Dusan Draskovic: “Lo importante será la capacidad del seleccionador, no su nacionalidad”

- A mí no me costó absolutamente nada, creo que en caso se confirme la llegada de Klinsmann tampoco le va a costar. Fue uno de los mejores delanteros del mundo, siempre me impresionó como jugador , siempre tenía sangre fría para decidir, nunca reaccionó mal ante la marca de los rivales o un golpe, los ignoraba, no reclamaba al árbitro, eso le va a beneficiar al fútbol ecuatoriano más que nada en la mentalidad y por ello tampoco creo que algún obstáculo lo detenga. Si él no tuviera la capacidad necesaria no lo hubieran puesto al mando de la selección alemana, Bayern Múnich . Muchos dicen que viene de dirigir Estados Unidos como algo menor, pero lo hizo por una situación familiar, porque su esposa es de allá y ese combinado tuvo grandes avances, él puede dirigir cualquier selección del mundo.

- Hubo problemas en la Copa América en temas disciplinarios ¿cómo lo debe manejar el nuevo seleccionador?

- Cuando hablamos de esto encuentro algo que no se puede creer, hay mucha mala información. Aquí se piensa que los jugadores más indisciplinados del mundo son ecuatorianos, escuché que un entrenador que estuvo en Barcelona dijo que los jugadores de acá son extraordinarios, pero aquí (en la cabeza) no tienen nada. Esa es una ofensa. Yo conozco los cinco continentes y puedo decir que no hay seres más inteligentes que los ecuatorianos, acá existe una mezcla de razas que permite tener una fortaleza corporal y mental. Los jugadores de este país no pudieron llegar a mundiales o brillar en el exterior sin esa inteligencia, que la tienen y bastante.

- Pero los hechos de indisciplina en la selección han sido reales ¿qué necesita el entrenador para arreglarlos?

- Si es Klinsmann estoy totalmente seguro de que puede arreglar los problemas disciplinarios que se pudieran presentar, él no está comprometido con nadie, pero insisto en que problemas disciplinarios no existen en Ecuador, hay uno entre mil y lo sustento en el hecho de que si el jugador nacional no tuviera disciplina y fuera dependiente del alcohol y la noche, no pudieran mantenerse a tan alto nivel competitivo.

- Estamos a cinco meses del inicio de las eliminatorias ¿existe el tiempo suficiente para amalgamar las piezas en la búsqueda de llegar al Mundial del 2022?

- No se necesita mayor tiempo, ahora todo es diferente, se ve mucho fútbol de diversas formas y esa es la ventaja que va a tener el nuevo seleccionador, acá su misión será trabajar hasta mecanizar los movimientos dentro del campo de juego.

- Hay jugadores que Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, dijo que no van a volver a ser convocados por sus problemas de disciplina ¿qué cree que pasará si el nuevo adiestrador los necesita?

- Yo cuando era entrenador no concentraba mucho tiempo a mis jugadores y conseguí que exista una atmósfera favorable, donde ellos estaban a gusto. Había ocasiones en que si los jugadores querían salir podían hacerlo, pero con la esposa y el resto de la familia, al teatro o a comer, eso sería fantástico. Ahora nadie exactamente sabe lo que pasó en el famoso ‘piso 17’, dijeron que subieron cajas de cerveza y que celebraron fracasos, que odiaban a su patria y a los dirigentes, algo que no creo que sea así. Pero como nunca se pronunciaron, nunca se dieron los nombres de los que estuvieron en el ‘piso 17’, lo que para mí es correcto, nunca se sabrá quiénes fueron. Si el técnico ve que uno merece jugar lo llamará, y sino, no lo hará, pero no por lo disciplinario, salvo que conozca cosas puntuales.

- ¿Considera necesario que el técnico que venga a la selección ecuatoriana viva en el país?

- La verdad es que yo desconozco las condiciones en que se ha firmado o se va a firmar el contrato con el nuevo técnico de la selección ecuatoriana, sin embargo, en primer momento escuché que se hablaba así más que nada por el tiempo que va a tener a sus jugadores para trabajar con ellos, que sería limitado ya que se está jugando la LigaPro y la Copa Ecuador. Cuando yo estuve al frente de Ecuador fue diferente porque yo sí dispuse de largo tiempo para trabajar con ellos, algo que realmente ya no es así, en tal caso, él decidirá la manera en la que administrará su tiempo siempre con el objetivo de conseguir buenos resultados.

Frases

“Lo principal es que se deje trabajar al que sea escogido como nuevo técnico de la selección porque material humano hay, solo debe mecanizar el funcionamiento”.

“Si se confirma la llegada de Klinsmann para la selección, me parece que tiene todo el recorrido y los conocimientos para dirigir en el país”.

“El técnico que dirija a la selección ecuatoriana seguro tendrá la personalidad para afrontar algún caso de indisciplina que se presente”.