Duro golpe para Santa Rita

Con el torneo de la Serie B llegando a su parte decisiva, uno de los equipos que pelea por meterse en los primeros lugares sufrió una contundente derrota, y esta vez no fue en la cancha.

La LigaPro dio a conocer las sanciones aplicadas a cuatro de sus clubes afiliados, luego de haber sido notificados por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

A Santa Rita se le restará un punto, por el incumplimiento de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), correspondiente a su plantilla del mes septiembre.

Jugada la fecha 35 del torneo de la Serie B, Orense se mantiene líder con 67 puntos, seguido por Independiente Juniors (63), Manta (59), Santa Rita (56) y Liga de Portoviejo (55), los equipos más opcionados a entrar a los playoffs, por lo que la resta de la unidad al conjunto de Vinces, prácticamente hipoteca su aspiración de seguir en la lucha por llegar a la serie grande.

No fue la única penalidad aplicada en el torneo de ascenso. Al club Gualaceo se le quita un punto, por el incumplimiento de roles de pago y aportes del IESS a su plantilla del mes de septiembre.

Liga Deportiva Universitaria de Loja recibió un castigo similar, por el mismo concepto.

Las deudas e incumplimientos señaladas en las leyes laborales no son exclusividad de la Primera B. A Deportivo Cuenca también se le disminuirá un punto en la tabla de posiciones, por el incumplimiento de roles de pago y aportes del IESS a su plantilla del mes septiembre, situación que no es nueva para los morlacos, que incluso no pudieron jugar una fecha (los equipos masculino y femenino), por obligaciones pendientes.