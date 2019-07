Dos campeones de la vida

La Media Maratón Ciudad de Guayaquil EXPRESO tiene muchas historias de superación, como las protagonizadas por Juan Banchón y Enrique Pérez, quienes en sus bicicletas adaptadas cubrirán los 21 kilómetros de la prueba, demostrando que no existen los límites para la fuerza de voluntad.

Juan, de 51 años, sufrió un accidente laboral, mientras reparaba maquinaria pesada. “Fue el 1 de julio de 1995. Estaba junto a un compañero, cuando se nos vino encima la cuchilla de un tractor. A él le pegó en la cabeza y lo mató en el acto, a mí me impactó a la altura de la cadera y, aunque me llevaron al hospital, quedé parapléjico”, contó.

A sus 63 años de edad, Enrique recuerda cada detalle de su accidente. “Eran las 15:45 del 3 de febrero de 2007. Estaba trabajando en la instalación de un transformador y no tomé todas las precauciones del caso. Allá arriba el poste se movía por la fuerza del viento y repentinamente toqué un cable de alta tensión, que me provocó una caída de 14 metros. Perdí la pierna izquierda y me lastimé la columna”, recordó.

El tiempo pasó y gracias a la ayuda de sus seres queridos lograron retomar sus actividades. Juan trabaja en una óptica, mientras que Enrique instaló en su casa un taller de bicicletas.

“Para venir a retirar el kit de competencia me toca cubrir más de 50 kilómetros (ida y vuelta) desde mi barrio (La Ladrillera), no tendré problemas para los 21 kilómetros de la Media Maratón. Hay muchas personas que tienen bien sus piernas y se limitan, yo aprendí que en la vida no existen barreras y lo voy a demostrar llegando a la meta”, concluyó Juan.