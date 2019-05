Deportistas animados por la Media Maratón

los integrantes del grupo de atletismo Malecón Running por nada en el mundo se quieren perder los 21 kilómetros de la Media Maratón Ciudad Guayaquil Diario EXPRESO, que se realizará el próximo 28 de julio. Desde esta edición, la 45, se incluyó esta distancia y también se disputará los 10k.

El líder y fundador del equipo, Nelson Pesántez, puso el ejemplo y hace una semana ya se inscribió vía online para aprovechar la preventa que tiene un costo de 20 dólares, esta se mantendrá hasta el 3 de junio. “Ya me inscribí en la carrera porque esta es mi distancia predilecta”, recalcó Pesántez.

Además, es uno de los que nunca se pierde la competencia de este Diario. “Desde que estoy en la escuela no me he perdido ninguna de las ediciones de la Carrera EXPRESO, ya que es una de las icónicas del país”, manifestó.

Apenas se anunció la media maratón, por medio de las redes sociales se enteraron de los cambios que se implementaron este año. “Hemos visto toda la información por internet y ya se las pasé a los chicos para que se puedan inscribir también porque están interesados”, declaró el cabecilla.

Han tomado las debidas precauciones para afrontar los 21 k y desde hace dos meses optaron por llevar una rutina que los ayude a destacarse en el certamen. Incluso, antes de conocer de la nueva distancia ya la tenían contemplada en su cronograma deportivo de todo este año. “A la gente le gusta que saquen este tipo de carreras, porque nos motiva y nos inspira a seguir en la disciplina”, expuso Pesántez.

Mónica Sánchez, guayaquileña de 48 años e integrante de Malecón Running, aprovechará la ocasión para estrenarse en los 21k. “He entrenado todos los días para correr en la media maratón. Esta será mi primera vez, pero tengo la confianza de hacer un buen tiempo”, dijo la deportista.

El año pasado corrió por primera vez en la Carrera EXPRESO, pero en la distancia de 10k, de la cual guarda un grato recuerdo. “Es una carrera bien organizada, la cual dan ganas de repetir. Es emocionante poder participar de nuevo”.

Al igual que ella, David Guaranda, de 26 años, también participó en la edición pasada, aunque tiene más experiencia en este tipo de largadas. “Más que llevarme la medalla de oro, quiero hacer un buen tiempo y dejar en alto el nombre del club”, destacó.