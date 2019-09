Nadal se acerca peligroso al #1 de Djokovic

Luego de ganar anoche por cuarta vez el Abierto de Estados Unidos, el tenista español Rafael Nadal amaneció este lunes en la clasificación mundial de la ATP acercándose con peligro a 640 puntos del #1 del mundo, Novak Djokovic.

Nadal, quien tocó el cielo del US Open al imponerse en la final al ruso Daniil Medvedev, recortó notablemente la diferencia que tenía el balcánico, ya que este tras su salida prematura del torneo, no pudo defender más que 180 puntos de los 2.000 en su condición de campeón anterior.

Así, el tenista español tiene 9.225 en el ránking de la ATP, por los 9.865 de Djokovic, mientras que el podio provisional lo cierra el suizo Roger Federer, con 7.130.

Medvedev, por su parte, progresa una posición y se sitúa quinto con 5.235, al adelantar al austríaco Dominic Thiem (4.575).

En la rueda de prensa posterior a la final del US Open, un partido vibrante de cerca de cinco horas ante Medvedev, Nadal fue preguntado sobre el hecho de estar a un Grand Slam de ser junto al suizo Roger Federer el tenista con más ‘majors’ de la historia.

“La ambición es buena, pero la ambición desmedida es mala porque corres el peligro de no ver el mundo de forma positiva (...). Yo no puedo vivir así. Si no uno vive en un estado de tensión y presión todo el día que no lo deja ser feliz”, se sinceró Nadal, quien dijo entender el debate de que haya tres tenistas —incluyó así a Novak Djokovic— que durante tanto tiempo dominen el circuito internacional.

Nadal afirmó que juega porque es “feliz” practicando tenis —”yo hago mi historia”— y admitió que “no puedo predecir el futuro” sobre cuánto tiempo puede durar su carrera, siempre pendiente de sus condiciones físicas a una edad, 33 años, en que es consciente que debe administrarse.

“Yo no voy a dejar de luchar”, remachó Nadal, al valorar también unas afirmaciones de su entrenador Carlos Moyá, quien dijo después del partido que “si el momento se pone feo, yo pondría mi vida” en manos de Nadal.