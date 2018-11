El líder se blinda de los entredichos

Los 12 grados que marcaba el clima previo al entrenamiento no hacía estragos entre los que conforman Macará. Al contrario, la felicidad abrigaba el ambiente en el Complejo La Providencia, situado en el cantón Tisaleo, provincia de Tungurahua, centro de operaciones del equipo guaytambo, que sueña con llegar a la final.

Los jugadores y el cuerpo técnico se mostraban contentos, y no es para menos; pues el ídolo ambateño se mantiene puntero tras ganar 1-0 en el clásico local con el Técnico Universitario. Aunque están conscientes que estar líderes aún no los convierte en ganadores de la etapa, se dieron tiempo para bromear y disfrutar del momento. Los jugadores también tratan que los líos en que involucran al club en el supuesto amaño que se investiga no les afecte de manera directa.

“Los dirigentes nos han dejado claro que los problemas los arreglan ellos”, mencionó Ronald de Jesús, el experimentado jugador que le dio el último triunfo a los celestes.

No podía faltar la habitual oración. “Siempre deben encomendarse a Dios, que es el dador de todo”, mencionó Dídimo Lucas, padre de Jonathan Lucas. Dídimo siempre acude a las prácticas del club. Manifestó que siempre le pide a la Virgen del Carmen, a la cual es devoto, que cuide a cada uno de los integrantes del equipo y si es posible que les dé “ese empujoncito” para que lleguen hasta a disputar la final con Liga de Quito.

Paúl Vélez, técnico del líder del torneo, es quien los convoca para la oración y turna a cada jugador para que eleve la plegaria. Ayer dialogó e incluso bromeó con sus pupilos. Del mismo modo trata en cada concentración de no ahondar sobre la sombra que ronda al club donde Livingston Genaro Huacón Carbo hizo público que el presidente Miller Salazar lo estaría intimidando, luego que hiciera público los audios donde supuestamente Huacón ofrece un arreglo con jugadores de El Nacional en el encuentro de la fecha 12, donde los equipos empataron a 2.

Para el goleador celeste, Juan Manuel Tévez sería un error relajarse. “Estamos entrenando duro, si cometemos el traspié de desconcentrarnos nos llevaría a una caída muy difícil de levantar”, sentenció.

Dos horas tardó el entrenamiento. El preparador físico, David Hugo Sánchez, los ejercitó hasta el mediodía. El primer día de concentración terminó con la misma energía de como empezó: entre bromas, risas y abrazos.

Las voces

Paúl Vélez, entrenador

Lejos de los problemas

Cada semana es una gran final para nosotros. Estamos tratando de hacer que el equipo marque la diferencia y sin involucrarnos en los problemas que intentaron manchar al club. Se ha formado un buen grupo y se les inculca siempre la humildad. Aún no hemos ganado nada, pero por supuesto que nos gustaría jugar esa final con Liga de Quito.

No perderemos la cabeza

Juan Manuel Tévez, delantero

Sobre los problemas que han involucrado a Macará no debe afectarnos porque eso lo arreglan los dirigentes y el técnico. Generalmente en esta instancia del torneo se busca ponerle problemas a un equipo para que pierda la cabeza y sacarlo de su objetivo, eso no pasará con nosotros. Estamos contentos por lo que vive el club. No nos relajamos y mantenemos los pies sobre la tierra.

Sin empañar el trabajo

Ronald de Jesús, volante

Es un momento muy bonito el que vivimos, pero no debemos confiarnos. Cada partido es una gran final y no debemos permitir que nos invada la ansiedad y los nervios. El problema en el que han intentado involucrar a Macará los directivos han tratado que no nos afecte de manera directa, tratan que lo ocurrido fuera de la cancha no empañe todo este trabajo.