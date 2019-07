El Fla y un regreso lleno de tensión

CLIMA TENSO! Ainda em Guayaquil, os jogadores do Flamengo foram cercados e alvos de protestos ao chegarem no hotel. Gabigol e Diego Alves dialogaram com os torcedores e disseram acreditar na virada. O Rubro-Negro vai se classificar na #Libertadores2019?



Crédito: @PaparazzoRN pic.twitter.com/TrOmvYXAOU