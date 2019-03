Los Socios les dicen “no” a Cevallos y Cuentas

De acuerdo con cómo han sido las últimas asambleas de socios en Barcelona, la de ayer no prometía un ambiente pacífico y fue así. Pero el gran batacazo llegó con el primer punto del día, en el que los socios del club le dieron la espalda al presidente José Cevallos con su informe de labores, algo que jamás había ocurrido.

Aproximadamente 234 socios llegaron al hotel Oro Verde, donde se vivió un sesión tensa, dilatada, engorrosa e impuntual. La gran cantidad de agentes de la Policía Nacional anticipaba lo que podía suceder. Los socios estaban citados a las 08:30, pero la asamblea empezó casi una hora después por falta de cuórum (habían llegado solo 40 personas al horario establecido).

De inicio se votó por la presencia de los medios en la sesión, pero los socios dijeron que no.

Las discrepancias iniciaron debido al nuevo sistema de intervenciones. Antes, bastaba con levantar la mano para poder exponer; esta vez, había que anotarse en una mesa y esperar el llamado, situación que según varios socios atentaba contra la libertad de expresión.

El informe de labores estuvo repleto de condimentos. Ya en ese momento se superaban los 360 asistentes y cuando Iván Triviño (socio del club) habló, empezó el revuelo.

“Lamentablemente hoy me tengo que levantar para rechazar su gestión (...) no tengo problemas personales con usted, pero el problema es el manejo del club y cómo la administración del estadio les está metiendo la mano al bolsillo a los propietarios de manera ilegal. Ustedes entraron a proteger a Moconsa, hoy ellos no pagan alícuotas en sus 1.500 palcos; Moconsa cobró 48 cuotas de 20 dólares para pagar el agua y eso no pasó, se desapareció esa plata y ustedes volvieron a cobrar a los propietarios cuando debían obligar a Moconsa a pagar”, reclamó Triviño.

A su réplica, aparecieron detrás de él dos tipos de físico corpulento que intentaron silenciar a Triviño, lo que provocó el rechazo de un sector. Mientras otros, como Aníbal Vela, pretendían que no hable más. De hecho, Vela intentó acercarse en tono amenazante a Triviño, pero la muchedumbre y los agentes policiales lograron disipar el tumulto. Era un momento convulsionado.

El estallido de “Fuera, fuera, fuera” traspasaba las paredes que separaban a los periodistas de la sala de sesiones. Se desconocía a quién iban dirigidos los gritos, pero luego socios le confirmaron a Diario EXPRESO que iban contra los que intentaban silenciar a Triviño.

Ese primer punto del día terminó con un hecho inédito: el informe de labores (que en todas las sesiones pasadas había sido aprobado con aplausos) tuvo una contundente desaprobación: 115 votos a favor, 220 en contra.

Durante el punto número dos en el orden del día (informe de la empresa auditora), José Francisco Cevallos dejó la sala y habló con los medios. Explicó el “no” rotundo en el informe que le compete y lo vinculó con el hecho suscitado en Copa Libertadores. “No fue aprobado (el informe). Es comprensible, creemos que el tema de la Libertadores influye mucho, todos estamos dolidos por esa eliminación que nos quitaron en la mesa. Hay que seguir adelante y no bajar los brazos”, declaró el presidente Cevallos.

Pero su rostro agotado y las canas y vacíos en su cabellera delataban que el férreo exportero amarillo empieza a sentir los estragos de esta dirigencia.

Luego de Cevallos, varios dirigentes actuales y otros que hace días dejaron el club arremetieron contra el titular torero, argumentando por qué varios compañeros salieron de Barcelona.

Julio Díaz, vicepresidente administrativo canario, no se guardó nada en el lobby y dijo que dirigentes dejaron el club porque no eran escuchados. “No queremos reelección (de Cevallos). Gracias por todo, pero hasta aquí. (Cevallos ) No se deja ayudar y es la razón por la que 13 directivos se han ido. Él tiene una persona que le habla en la oreja y le hace cometer errores. Esa persona es Juan Alfredo Cuentas. La relación está resquebrajada porque solo tiene oídos para una sola persona”, manifestó.

Asimismo Gerson Haro, exsíndico del club, desnudó la falta de orden y cómo se han tomado decisiones sin consultarle al directorio. “Había contratos que llegaban directamente para revisión jurídica, cuando antes debían pasar por el directorio, pero eran aprobados por dos o tres personas. BarceStore nunca fue aprobado por el directorio, de hecho es manejado por una compañía, cuando debería ser de total control del club”.

Según pudo conocer EXPRESO, el BarceStore representa un gasto de 200 mil dólares al año para la institución, mientras que solo arroja 232 mil en ingresos.

Aunque la espera fue tediosa, un grupo importante de socios se quedó hasta el último punto: el informe financiero. Allí también el “no” triunfó: 104 votos contra 82.

Una doble derrota para un equipo (Cevallos-Cuentas) que cada día pierde adeptos y que, a la par, empieza a ser recriminado por situaciones anómalas. SDP

Para saber

Administración

Ayer se pudo conocer que Barcelona no es el administrador del Monumental. Tras la salida de Moconsa, es la empresa Global Market SA, según Cevallos para evitar demandas de trabajadores.

Mala comunicación

Socios de Quito pidieron explicaciones porque en reiteradas ocasiones han emitido cartas para información, pero el club no les ha respondido.

Tras dos derrotas

A levantarse en la cancha

Barcelona visita esta tarde a Fuerza Amarilla con la obligación de despertar en la LigaPro, luego de dos jornadas en las que fue derrotado.

En frente tendrá al equipo que más goles ha recibido en la temporada (14) y que ha logrado solo una victoria y un empate en lo que va del torneo.