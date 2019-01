Contratos sin presupuesto

“En una sesión del directorio anterior, presidido por Pierina Correa y Rosa Rada, se puso en el orden del día la aprobación de los contratos de limpieza y de seguridad ; nosotros contamos con dos delegados en el directorio -el financiero y el técnico-, pero ellos se abstuvieron porque aún no tenemos el techo presupuestario del año 2019 y si eso no existe no se pueden aprobar montos . En la revisión que hicimos nos enteramos que ya hay dos contratos de limpieza adjudicados por cuatro meses, uno por 46.440 y el otro por 65.016 dólares, un total de 111.456 dólares más IVA. También hay otro contrato que está en etapa de preguntas y respuestas, es destinado a seguridad física, por un monto de 348.000 dólares. Los vamos a revisar, para ver sus condiciones”, advirtió Murillo.

Los interventores estudiarán los estatutos de Fedeguayas para definir cómo se puede resolver este tema y revertir el contrato de seguridad, en caso de ser necesario. “El de limpieza no hay vuelta atrás. No queremos perjudicar a nadie y no sé si es excesivo, pero la proyección me indica que son más de 400.000 dólares al año y no entiendo de qué manera se puede firmar un contrato, cuando aún no se sabe qué cantidad de dinero llegará en el presupuesto”, acotó Murillo.

Pero la tarea de los interventores no se limitará al campo deportivo. Andrea Sotomayor, titular de la Secretaría del Deporte, le comentó a EXPRESO que incluso se han detectado casos en los que hay más entrenadores que deportistas. Aunque no contaba con cifras definitivas, Murillo adelantó que Fedeguayas tiene más de 300 empleados en nómina, por lo que será necesario analizar si todos justifican su presencia.

Murillo, Yumbla y Velástegui trabajarán en las oficinas de Fedeguayas, de lunes a viernes, entre las 09:00 y 18:00. Su trabajo estará destinado a investigar si el manejo administrativo, financiero y deportivo ha sido el correcto.

Ayer, el levantador de pesas Julio Arteaga se unió a la serie de denuncias en contra de la administración cesada, afirmando que intentaron “comprar” su voto en una asamblea.

La intervención durará 90 días, con la posibilidad de prorrogarla otros 90, en caso de ser necesario. Una vez cumplido ese lapso se elaborará el respectivo informe. De encontrarse irregularidades, se presentarían las denuncias ante los órganos competentes y serán estos los encargados de definir responsabilidades penales, civiles o administrativas. Por ahora, lo único seguro es que Correa no podrá ser presidenta de Fedeguayas en un tercer periodo, porque así lo determina la ley.