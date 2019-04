“Jamás en mi vida he recibido tantas llamadas”

Su último viaje con Emelec fue el año pasado. Con la sub-16 se embarcó hasta Estados Unidos y España. Bolívar Vera, el entrenador interino del Bombillo, ahora alista partidos con el equipo principal y también otro viaje, hasta Argentina. Todo esto en menos de una semana. Tiene nueve años desempeñándose con los azules y le pone demasiada pasión a los entrenamientos. La primera vez que Vera, de 44 años, conversó con este Diario fue por la sub-16 y estaban presentes los padres de familia. Ahora es distinto. Todo un equipo de trabajo y está en la mira del mundo emelecista.

- La dirigencia lo llamó para que dirija a Emelec. ¿Cómo fue ese momento?

-A raíz de lo que pasó con el profesor Mariano Soso, la dirigencia me llamó y brindó la posibilidad de trabajar con el primer equipo. Reaccioné como le sucede a muchos que trabajan en formativas y llaman para dirigir en Primera. En algún momento de la vida uno sueña con liderar a un equipo profesional y más aún de la trascendencia que tiene Emelec, un elenco de los grandes.

- Usted trabajaba con el futuro de Emelec, que son las divisiones menores, y ahora se desempeñará en un presente que está duro.

-He tenido la suerte de venir al primer plantel, en el que he podido ver a muchos chicos que estaban en las menores. Al verlos siento regocijo, es algo indescriptible lo que me ha pasado. Lo que me pasa no tiene precio. Los que estamos en esta carrera valoramos mucho estas situaciones.

- ¿Desde cuándo en Emelec?

-Estoy desde el 2010 en la escuelita de fútbol del Bombillo. En el 2012 en la sub-12, en el 2013 fui a la sub-14 y el mismo año nos coronamos campeones en Miami y pasé hasta la sub-16, en la que estuve cuatro años.

- ¿Qué pasó en el entorno de Bolívar Vera cuando lo designaron DT del primer equipo azul?

-Le seré muy sincero. Quien habla y mi familia vivimos un sueño de manera equilibrada. Esto es un lindo reto, un hermoso desafío. Hay la convicción y las ganas de hacerlo bien. Eso lo tenemos claro. Además, el apoyo de mi familia siempre está presente.

- Y el teléfono no para de sonar.

-(Risas) Es verdad. Jamás en mi vida había recibido tantas llamadas, es una locura. Los amigos, conocidos, familiares, felicitándome, dándome buenas energías, mensajes de apoyo. No sabía que me querían tanto o era tan considerado (vuelve a sonreír). Es lindo lo que me pasa.

- ¿Ahora qué hará?

-Creo que ahora mucho más. El momento del Emelec exige más carga emocional, más trabajo. Tenemos un grupo de profesionales que quiere salir del bache. Acá es un poco diferente, pero lo disfrutamos con trabajo.

- ¿Cómo juega Bolívar Vera, cuál es su línea?

-Siempre uno tiene que ver el tiempo y el espacio. Uno puede ser ofensivo o defensivo en el momento que crea que lo necesite. Pero lo primordial es el contingente humano y Emelec lo tiene.

- Se viene Liga de Quito y luego Huracán por Copa Libertadores.

-Son dos partidos muy fuertes, con rivales duros. Llevamos lo mejor para enfrentar a Liga de Quito. Luego de eso venimos a Guayaquil y viajamos a Argentina.

- Una semana de locura: se hace cargo de Emelec, debuta en LigaPro y también en Copa Libertadores.

-Todo eso está pasando y es real. Trabajamos esta semana para los dos partidos. Es un plus dirigir en el torneo más importante de clubes. Lo que sucede es un regalo de Dios.

Bolívar Vera:

Fecha nacimiento: 18/07/1974 (Guayaquil, Ecuador).

Funciones: Actual director técnico del primer plantel del Club Sport Emelec de forma interina.

Trayectoria: Ha trabajado por más de 10 años en las divisiones formativas del cuadro millonario. Antes de ser seleccionado como el DT azul, era el entrenador de Rocafuerte FC, filial de Emelec.

La dirigencia me llamó y brindó la posibilidad de trabajar con el primer equipo de Emelec.

Uno puede ser ofensivo o defensivo en el momento que lo crea o necesite. Lo primordial es el contingente humano.