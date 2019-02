Barcelona, en puntos suspensivos

Ya con Barcelona absuelto de culpa en el fallido proceso de habilitación de Sebastián Pérez, pero declarado perdedor en el global de la llave de Copa Libertadores, las esperanzas del pueblo amarillo se depositan en el viaje que emprendieron ayer José Francisco Cevallos y Francisco Egas hacia Paraguay, presidentes del Ídolo y Ecuafútbol, respectivamente.

La apelación es el único camino que podría revivir al Ídolo ante la Conmebol y Defensor Sporting. Sin embargo, los antecedentes no alimentan esa remota ilusión.

“Estoy molesto no con Defensor, sino con quien maneja el club. Esos no son los códigos que nos inculcaron, al menos cuando estuve allí. Están empleando otros códigos. Me extraña del presidente, pensé que lo conocía, pero con el tiempo ha cambiado”. Guillermo Almada, envuelto por la situación, mostró su malestar por una persona en particular que maneja el club al que perteneció por más de una década.

“Somos rehenes”, agregó el técnico canario para una radio charrúa, consciente de que las posibilidades de que el ente regulador acepte la apelación son muy pocas. Sobre todo cuando el año anterior la Conmebol demostró que no cambia de parecer, incluso cuando acepta haberse equivocado.

Durante todo 2018, tres polémicas de alineaciones indebidas se presentaron entre Libertadores y Sudamericana. Y tras fallar a favor de los demandantes en el caso de Independiente de Avellaneda y en el de San Lorenzo, nunca acogió los reclamos sustentados presentados por los rivales.

Por su parte, con River Plate en el mismo año por Libertadores, el ente reconoció la falta de los argentinos al alinear al suspendido Bruno Zuculini, no en uno sino en siete duelos; pero no optaron por arrebatarle los puntos al club con la justificación de que ninguno de los rivales presentó la queja durante las 24 horas de límite para hacerlo.

No obstante, los toreros cuentan con un punto a favor: el respaldo de la Ecuafútbol. “Quiero expresar mi solidaridad para con Barcelona y quiero decirles que vamos a hacer hasta lo imposible para establecer los culpables de esto”, expresó Egas, titular de la FEF, quien reconoció que la culpa es de un miembro en particular del ente nacional que actualmente preside.

Por ahora, el plantel del Astillero espera ganar en un campo que se le ha tornado adverso en reiteradas ocasiones en los últimos meses y, así, no dejar pasar los cinco millones de dólares que acumularía por llegar a la fase de grupos del certamen. JMS

Casos continentales del año anterior

Carlos Sánchez

El año anterior, en octavos de la Libertadores, Santos alineó al uruguayo Carlos Sánchez en la ida ante Independiente, partido que culminó igualado a cero. Luego, los gauchos presentaron un reclamo por alineación indebida y la Conmebol falló a su favor, otorgándoles un 3-0 en Avellaneda.

Bruno Zuculini

El volante de River Plate debía dos fechas de sanción tras su paso por Racing en 2013, pero figuró en siete listados de Libertadores. La Conmebol se adjudicó un “error administrativo” en este caso, pero no restó puntos porque los clubes no presentaron el reclamo dentro de las 24 horas de límite.

Deportes Temuco

Deportes Temuco de Chile venció 1-2 a San Lorenzo en la ida de la Sudamericana en Argentina, pero la Conmebol declaró un marcador de 3-0 a favor de los gauchos, tras acoger el reclamo por el jugador Jonathan Requena. Pese al reclamo del Temuco y su nueva victoria en la vuelta, San Lorenzo avanzó.

Las voces

Somos víctimas

Guillermo Almada, técnico del Ídolo

Es lamentable que lo deportivo quede a un lado y se ganen partidos en el escritorio. Damos valores a gente joven. Un error que cometió la Ecuafútbol nos deja afuera. Siento impotencia con el reclamo (de Defensor Sporting), porque no me gustan estas situaciones del fútbol. Buscar la letra chiquita para ganar en el escritorio es bastante feo.

La FEF falló en tiempos

Carlos Manzúr, vocal de la Ecuafútbol

Los hechos son solo unos y en relación a eso creo que se trata de un tema en el que Barcelona no tiene responsabilidad. Esperamos que el caso sea revisado y reconsiderado en la apelación. Sebastián Pérez estaba habilitado para jugar. Cuando la FEF recibió la transferencia el 1 de febrero, no puso el ‘ok’ electrónico hasta el 5, cuando el plazo había terminado.

Afecta a todos

Pablo Zambrano, hincha y socio de Barcelona

Yo no me creo que una persona tenía mucho trabajo y no pudo poner el ‘ok’ en un proceso. Es decir, se lo pudo poner a 24 y no a Sebastián Pérez. Y en caso de haber sido así, creo que Barcelona deberá pedir un resarcimiento económico grande, porque no es solo el dinero que se pierde, sino que ocasiona un bajón anímico para los jugadores y la hinchada.