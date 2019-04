Escándalo por supuesto acoso sexual en la Tri femenina

La selección femenina sub-20 no solo ha dado de qué hablar por sus logros futbolísticos. Este fin de semana se difundió una denuncia por parte de una jugadora en contra de algunos integrantes del cuerpo técnico de la Tri, por un presunto caso de acoso sexual.

Una futbolista esmeraldeña colocó dicha querella en la Fiscalía General del Estado en contra del entrenador de la Tri femenina sub-20, Luigi Ernesto Pescarolo; Héctor Bohórquez, médico de la selección; y Tomás Lascano, preparador físico.

EXPRESO conversó con el estratega, quien aseguró que las acusaciones en su contra son “mentiras y calumnias”. El entrenador comentó que él y su cuerpo técnico ya han emprendido acciones legales para desmentir las acusaciones.

En la denuncia, la jugadora alega que, entre mayo y junio de 2018, Pescarolo empezó a llamarla y a enviarle mensajes preguntándole qué estaba dispuesta a hacer para poder entrar a la selección, dado que ella quedó fuera de la convocatoria para los juegos Odesur en Bolivia. “Me decía que era una muñequita rica y tenía un bonito cuerpo”.

Además, según la versión judicial de la futbolista, Pescarolo habría mostrado un comportamiento agresivo en contra de ella en los entrenamientos. “Me jalaba del brazo o me gritaba en los entrenamientos. Me obligaba a que le diga cosas bonitas (que es un ‘profe’ lindo, que es el mejor)”, manifiesta.

El drama de una lesión

El 28 de agosto de 2018, la presunta acosada sufrió una lesión durante un entrenamiento en la Federación Deportiva Nacional de Ecuador (Fedenador). Tras un choque contra una de sus compañeras, se rompió el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas.

Fue entonces cuando, según la jugadora, la situación con el entrenador de la Tri empeoró. “Me dijo que él se iba a encargar de que no entre en ningún equipo, ni yo ni mi hermana; que si yo no cumplía al pie de la letra lo que él me decía, iba a buscar la manera de hacerme daño”.

El técnico se defiende y también acusa

Pescarolo, en su versión, indicó que la molestia de la joven por no poder continuar con su proceso de recuperación la llevó a ‘aliarse’ con personas que “quieren desestabilizar, para que la Federación (Ecuatoriana) en el fútbol femenino vuelva a ser el mismo desorden de antes”.

El estratega comentó que la exfisioterapeuta y la doctora del equipo podrían estar detrás de estas acusaciones. Según él, la futbolista esperaba más ayuda para salir de la lesión y al no ser así, tomó la decisión del proceso legal.

Pero la jugadora asegura que no es así, que incluso el médico de la Tri femenina, Héctor Bohórquez, la “amenazaba” y le decía que si emitía comentarios al respecto, no se iba a recuperar de su lesión. “En varias ocasiones cuando estaba en mi proceso de recuperación en Guayaquil intentó besarme en la habitación al momento del chequeo”, consta en la denuncia de la jugadora.

Supuesto racismo

En el amplio documento de la futbolista se suma, además, la figura de Andrés Encalada, asistente técnico del profesor Pescarolo. Según ella, él le hacía ofensas de tipo racial, debido a su etnia y situación económica.

“Me decía que soy una negra bochinchera, fea, pobre, que venía del monte, que vivía en un árbol, y nunca me dio las justificaciones para las inasistencias en mi universidad”, reseña el escrito.

La denunciante explicó que, debido a esas inasistencias injustificadas, perdió el semestre, y que supuestamente Andrés Encalada le increpó que “era pobre”.

EXPRESO conversó con Encalada y el asistente técnico dijo que él no estaba involucrado en la denuncia puesta en la Fiscalía. Cuando este Diario le explicó que su nombre sí se menciona en la versión judicial, ya que la joven sostiene que él le habría dicho ofensas racistas, el ‘profe’ señaló: “Con ese tema están los abogados. Nos enteramos apenas el otro día de la denuncia, y es todo lo que puedo decir. Es un tema que está en manos de los abogados del caso”.

No hay renuncia

El entrenador desmintió que haya renunciado a su cargo por la denuncia. “Es totalmente falso”, dijo. Al contrario, Pescarolo solicitó a la Ecuafútbol que investigue “a profundidad” este tema, dado que lo involucra a él y al resto de su cuerpo técnico.

“Hemos trabajado con más de cien jugadoras y les pueden preguntar a ellas si alguna vez se ha faltado al respeto”, acotó.

Además, en redes sociales se viralizó una fotografía del entrenador sin ropa, pero Pescarolo aseguró que esa foto se la tomé en una concentración para enviarla a su esposa. “Y ella me dijo: ‘Sos un boludo, ¿por qué no borraste la foto?’”, indicó.

Según el DT, en las concentraciones el cuerpo técnico facilitaba sus teléfonos celulares a las jugadoras para que llamen a sus familias, “porque ellas no siempre tienen saldo”, y por esa razón “ella tuvo acceso a la foto”.