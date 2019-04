Deller: “Espero que los hinchas de Emelec comprendan nuestra molestia”

Es la novela del momento en esta temporada, pero que ya empieza a quemar sus últimos cartuchos. Luego de lo dicho por el presidente de Emelec, Nassib Neme, a EXPRESO, el sábado 27 pasado, Michel Deller le respondió y habló del siguiente paso que tomará Independiente del Valle en la búsqueda de su nuevo entrenador para el resto del campeonato LigaPro. Tras la salida de los Rescalvo, hay tres técnicos en análisis.

“Yo ahora soy miembro de la Ecuafúbol, no puedo tomar una posición sobre el tema. Neme mencionó que Independiente había hecho mal el contrato y que ellos no tenían que llamar a nadie de la dirigencia para la contratación de Rescalvo. Desde el punto legal no existen errores y desde el punto de ética, todos tienen distintas percepciones”, explicó Deller en Área Deportiva.

Deller entró al campo de la unidad y manifestó que será una tarea pendiente que deberá cubrir el nuevo estratega Del Valle, algo que ya había consolidado el cuerpo técnico de Ismael Rescalvo. “Que te saquen el cuerpo técnico en este momento es una manera de romper una unidad que se había consolidado. Tenemos tres muy buenas opciones que siguen la misma línea, estamos viendo la mejor opción”, complementó.

Además, expuso que en otras liga internacional es un requisito contactarse con el club si hay una intención de contratar a algún entrenador o futbolista. “En EE.UU (la MLS), cuando un equipo quiere contratar a otro técnico, tiene la obligación de llamar al club donde está trabajando. Aquí es donde uno se cuestiona estas cosas de Fair Play, lealtad, conceptos que no se ven en los contratos. Espero que los hinchas de Emelec comprendan nuestra molestia, no es por así nomas. Aún así, felicito al club por sus 90 años”, culminó.