Copa Ecuador: La primera final fue de Liga de Quito

Liga Deportiva Universitaria de Quito se apunta como favorito para llevarse el trofeo y los 200 mil dólares que entregará la Copa Ecuador al campeón.

Los albos dieron el primer golpe, venciendo ayer 2-0 a Delfín en la final de ida de este certamen, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Pero los mantenses se fueron contrariados del estadio Rodrigo Paz, porque consideraron que el árbitro pitó mal. “Ya basta, nos vamos con dos goles en contra por un arbitraje desastroso, una plancha clara de Valencia en el segundo gol que no sancionó”, señaló Fabián Bustos, al final del encuentro.

“Si no viste la plancha a Piñatares, mira luego la pierna del jugador. Es increíble que no lo vean. Esto no mejora nuestro fútbol. Si decimos algo nos multan”, sostuvo el DT del cuadro ‘cetáceo’ que pese al malestar, dijo que no le quitaba mérito a la victoria de Liga.

Ahora los dirigidos por Pablo Repetto, deberán ir a Manta el próximo sábado 16 de noviembre para saldar el ‘pleito’ a las 15:00.

Flojos

Ambas escuadras estuvieron flojas la tarde del 10 de noviembre de 2019. Los locales atacaron poco, pero se encontraron un penal a los 7 minutos de la segunda etapa. Una mano de Geovanny Nazareno, fue sancionada como penal, que Rodrigo Aguirre convirtió en gol.

El goleador cetáceo Carlos Garcés tuvo chance de acortar distancias en el marcador, pero su remate, sólo frente al arquero Gabbarini, se fue desviado.

Sobre el minuto 76, Andrés Chicaiza aprovechó un pase de Antonio Valencia y fusiló a su excompañero Pedro Ortíz, dejando establecido el 2-0 a favor de Liga de Quito.