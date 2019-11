Queiroz sobre el partido con la Tri: “El resultado debía ser 8 a 2”

Las ganas que mostró la selección ecuatoriana de fútbol en el amistoso que perdió (1-0) ante Colombia en New Jersey no son suficiente para la competencia oficial. Eso lo sabe el entrenador de los cafeteros, Carlos Queiroz, uien considera que la diferencia en el marcador no fue suficiente para lo observado en la cancha.

“El resultado normal para este partido debía ser 8 a 2, o 9 a 2. En resumen tuvimos el mérito de complicar la vida de Ecuador durante los 90 minutos”, sentenció el seleccionador colombiano.

La lectura del partido que realizó Queiroz no estuvo lejana a la realidad. En el segundo tiempo y ya viéndose en desventaja, Jorge Célico realizó una serie de variantes que descompensaron a la Tri.