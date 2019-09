Mastriani: “Me pone muy feliz quedarme en casa”

Las buenas actuaciones de Gonzalo Mastriani han provocado que Guayaquil City asegure sus goles para los próximos torneos nacionales. Es que el Equipo de Ciudad le renovó el contrato al artillero uruguayo hasta el 2022.

El ofensivo charrúa, que ha conseguido 13 conquistas en la presente temporada, no solo está contento porque ha encontrado regularidad en el conjunto guayaquileño, sino que además le podrá dar estabilidad a su familia.

“Principalmente agradezco al club y a todos los que están en él, la verdad es que me pone muy feliz quedarme en esta casa y seguir siendo parte de esta familia. Espero que sea un gran paso para seguir creciendo en muchos aspectos”, comentó el romperredes.

Pero Mastriani no se queda satisfecho con lo realizado hasta ahora, al contrario, busca seguir marcando goles y para esto espera brillar el sábado 27 de septiembre ante Barcelona, en el duelo que comenzará desde las 18:30 en el estadio Christian Benítez.

“Tenemos que pensar en el trabajo que vamos a hacer para que no nos anoten, si Barcelona no nos convierte, no tengo dudas que alguna situación nos va a quedar. Para nosotros es una final en busca de llegar a los ‘playoffs’”, finalizó el delantero.