Aimar se queda en Barcelona

Todo indicaba que Barcelona se iba a desprender por tercera vez en esta temporada de un zaguero central. Es que a Xavier Arrega y Félix Torres, ambos ya en el fútbol del exterior, según la prensa brasileña podía sumarse Darío Aimar, debido al interés de Botafogo.

Incluso reportes desde Brasil indicaban que antes de las 00:00 del 31 de julio, el defensa central amarillo sería oficializado por el club de Río de Janeiro, al que enfrentó el futbolista torero en la Copa Libertadores del 2017, donde los canarios llegaron a semifinales.

Sin embargo, esto no pasó y fuentes del Ídolo confirmaron a EXPRESO que Aimar se queda en Ecuador, más aún después de que el libro de pases del fútbol brasileño se cerró y no hay opciones de realizar más incorporaciones.

No es la primera vez que se frustra la oportunidad de jugar en el exterior para el Dari. Es que a mediados del año anterior, el zaguero estaba por firmar su vínculo con el Cruz Azul mexicano, no obstante, por no pasar las pruebas médicas permaneció en el Ídolo e incluso debió ser operado en su rodilla izquierda.

Es por esto que Leonardo Ramos seguirá contando con Aimar para buscar el cetro nacional y la Copa Ecuador, instancia en que Barcelona está en cuartos de final luego de eliminar al Santa Rita el 31 de julio. Su próximo rival en este torneo será El Nacional.