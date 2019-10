El paro no frena el cronograma hacia Tokio 2020

La secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, volvió a Guayaquil de su visita a Cuenca y habló con los medios de comunicación sobre la situación actual del deporte en el país y cómo el actual estado de excepción ha frenado las actividades programadas.

De hecho, su viaje a Cuenca se trató de una visita a los deportistas que están hospedas en el CEAR (Centro de Alto Rendimiento) de esta ciudad.

“Claro hay deportistas que no pueden salir, que no pueden viajar, a sus provincias o ciudades para poder viajar internacionalmente, estamos ayudándolos en estos temas. Mi preocupación es en Cuenca, donde se iban a celebrar los Juegos Nacionales Juveniles y están estancados en el CEAR de Cuenca y no pueden salir de allá. Estuve ayer en la noche con ellos y conversamos. Están motivados y la gente de la Federación de Azuay está haciendo actividades para mantenerlos activos. Un mensaje a los padres de familia es que están muy bien”, explicó Sotomayor.

También aclaró que los deportistas que anhelan un cupo en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, no han sido afectados en sus cronogramas de competencias.

“Por ahora está todo en orden con la planificación de viajes a la clasificación de Juegos. La última delegación que viajó fue la de Doha en el Mundial de Atletismo y estuvo todo bien. De todas maneras hay deportistas que han necesitado viajar de un punto a otro y estamos brindándoles las facilidades para salir del país y que nos representen de la mejor manera”, sostuvo.

Además la secretaria del deporte habló de la Copa Libertadores femenina que se disputará en Quito desde el 11 de octubre. “Creo que la FEF está capacitada para brindar la atención que necesitan las deportistas. Que se de acabo este evento es decisión de la FEF, nosotros respondemos por los que están a la mano de la Secretaría o de los que somos parte del comité organizador”, agregó.

Por último envió un mensaje conciliador a estos momentos complejos que atraviesa el país. “Como gobierno nacional estamos llamados a dialogar. Y con estos puentes, vías de comunicación que regrese la paz que tanto anhelamos”, cerró.