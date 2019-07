Por una noche como la de 2012

Gaibor no solo tiene como anécdota ese gol, además reveló un momento con Esteban Dreer . “Cuando nos hacen el segundo gol yo discutí mucho con Dreer, nos pegamos un par de cruces (ríe), pero luego me tocó patear el penal y nos abrazamos todos . Fue un partido especial”, dijo el hoy jugador del Al-Wasl.

Para Marcelo Fleitas fue una noche “inolvidable” y contó que Gaibor no era el designado a patear el penal, pero que le otorgó la confianza por su personalidad. “Estaban Pedro (Quiñónez), Lucho (Figueroa) y Mondaini, pero cuando Fernando agarró la pelota con tal confianza, les dije que lo dejen. Ni como jugador me gustaba ver penales, pero cuando la gente celebró fue una alegría total. Fue un partido ida y vuelta. Una de las mejores noches que viví en el fútbol”, recordó.

Marcelo Fleitas, extécnico y jugador de Emelec

Fue una noche inolvidable. Era en una situación límite y con el empate estábamos afuera. Al frente teníamos un Flamengo con muchas figuras, fue un partido ida y vuelta, de infarto hasta el último minuto. Hoy, Emelec tiene un gran DT y directiva, la Copa es la motivación. Deben estar conscientes que son un equipo grande y deben jugarle de igual a igual a Flamengo.

Fernando Gaibor, exvolante de Emelec

En el penal se me cruzó todo por la cabeza. Primero estaba algo nervioso, pero cuando Figueroa me dio un par de consejos me llené de confianza. Me enfoqué, éramos el balón, el portero y yo. Me tuve confianza, elegí el lado y pateé. Enfrentar a Ronaldinho fue uno de mis más grandes sueños y se lo dije. Compartir en la cancha con él fue algo extraordinario.

Ángel Mena, exatacante de Emelec

La previa la vivimos con mucha intensidad. Flamengo es un equipo reconocido a nivel mundial y contaba con la estrella de Ronaldinho. Nos teníamos confianza y sacamos la casta de equipo grande, demostrando que se puede jugar de tú a tú con cualquiera. Lo vivimos como algo histórico, un recuerdo bonito. Que mañana (hoy) Emelec vuelva a repetir esta alegría.

José Luis Quiñónez, exdefensor de Emelec

Nos jugábamos la clasificación y creo que eso nos llevó a luchar hasta el final. Aunque siempre estuvimos atrás en el marcador, nunca nos desanimamos, sabíamos que podíamos darle vuelta al partido. En estos duelos, la hinchada juega un papel fundamental, nunca bajamos los brazos porque nos alentaron a más no poder y le dimos una victoria linda que jamás van a olvidar.