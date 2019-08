Liga de Quito quedó al borde de la eliminación

Boca sufrió el primer traspié con la lesión de Mauro Zárate . Pero, hasta de eso sacó provecho. Ingresó Emanuel Reynoso. Él no solo cumplió la misma función, sino que también hizo expulsar a Jefferson Orejuela antes del descanso y marcó el segundo gol, tras un tiro libre, en la primera jugada de la etapa de complemento.

A los once minutos se puso en ventaja gracias a un gol de Ramón Ábila , tras una gran habilitación de Alexis Mac Allister .

Liga no pudo recuperarse del primer gol

El entrenador de Liga de Quito, Pablo Repetto, reconoció que su equipo no pudo recuperarse del primer gol de Boca Juniors. “Creo que tuvimos desatenciones. El primer gol es una clara jugada donde no estuvimos atentos. Y después no pudimos reponernos de ese gol. Este, sin duda, es nuestro peor partido en Copa”, dijo el estratega de la U.

Repetto considera que el partido se rompió en jugadas clave. “Cuando habíamos mejorado y estábamos en desventaja recibimos la expulsión (Jefferson Orejuela). De inmediato llega el segundo gol, que creo que fue determinante. Fuimos a buscar con lo que teníamos para descontar y cayó la tercera cuando estábamos ya jugados”, resumió.

Según él, el árbitro cometió algunos errores. Por ejemplo, insistió en que no hubo falta antes del tiro libre del segundo tanto. También, que no se observaron algunas jugadas cerca del área rival.

Repetto confía en que podrá recuperar el ánimo del equipo, aunque sabe que la misión para la revancha será casi imposible.