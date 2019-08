Copa Ecuador, la ilusión eléctrica

No cabe duda que es difícil convencer y llenar de optimismo al hincha azul con todo lo suscitado en esta temporada, pero si hay algún lugar donde aún Emelec no tiene números rojos es en la Copa Ecuador. Esta noche, el Bombillo regresa al Bellavista de Ambato para afrontar el choque de ida por cuartos de final contra Técnico Universitario.

Si bien es cierto que Emelec no atraviesa al mejor presente de la temporada, casa adentro se mentalizan para que desde esta noche el barco se enrumbe a los objetivos restantes de esta campaña.

Uno de los grandes referentes e históricos del club, Esteban Dreer, fue claro en que entiende el malestar del aficionado, pero confía en que si existe una victoria contra el Rodillo Rojo, las cosas pueden empezar a ser más favorables.

“Es entendible, el mismo enojo de la gente lo tenemos nosotros también, aunque se piense que no. Cuando un equipo se construye siendo protagonista todos los años, cuando no es protagonista es difícil, no es que uno lo toma como bueno. Estamos concentrados que hay que sacar un buen resultado mañana (hoy) y con ese triunfo llenarnos de confianza para Guayaquil City (por LigaPro)”, dijo el portero y capitán azul.

Los antecedentes de esta temporada en el Bellavista no son tan agradables. Por ahora el Bombillo ha jugado tres veces allí: le ganó a Mushuc Runa, empató con Técnico y cayó contra Macará, en la jornada pasada por LigaPro.

Sin embargo, en los cuatro choques de Copa Ecuador, Emelec ha ganado tres y ha empatado uno, con una media de gol de dos tantos por partidos. Números promisorios de acuerdo a su realidad en los otros torneos.

Para que Emelec sume victorias, Joao Rojas pide paciencia y recuerda que Ismael Rescalvo llegó hace poco. “La idea del DT nuevo es compleja por el tema del juego posicional, presión alta, de la ocupación de espacios sin pelota. Es difícil entender por momentos que ayudar es también no acercarte a pedir la pelota, quedándote en la raya con los extremos o fijando centrales, eso toma tiempo y con el profe recién tenemos tres meses”, sostuvo. SDP

El rival

El Rodillo no tiene nada que perder

Presente: El Rodillo Rojo ha tenido un alza futbolístico en los últimos meses. En el torneo se ha alejado de los puestos de descenso y dejó en el camino a Macará, hoy líder de la LigaPro, en la fase anterior de la Copa Ecuador.

Fortalezas: Es un equipo que con espacios suele hacer daño, sobre todo con tiros de media distancia, tiene ejecutantes de buen pie.

Debilidades: Defensivamente deja muchos espacios y ha sido víctima varias veces de sus propios errores.

figura: Charles Vélez es la figura y referente del Rodillo. Su rol como guía es clave en su club.