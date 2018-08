Manfredi: “El contrato con GolTV fue el detonante para la LigaPro”

Luis Manfredi aparenta estar muy tranquilo, pese a que la LigaPro vive momentos intensos y duras críticas. El europeo llega puntual a la cita con EXPRESO, saluda amable y nos recibe en un despacho temporal en un edificio de la vía a Samborondón. Mientras degusta un café y disfruta de unos dulces, analiza la realidad del fútbol nacional.

- Empecemos por lo coyuntural, el cambio de sistema del torneo. ¿Por qué había que ampliar el número de equipos?

Internacionalmente está demostrado, con análisis matemáticos, que el número óptimo es 20 por división, pero luego hay límites que te llevan a un número aproximado.

- ¿Y por qué 16, y no 14 o 18?

- Sabíamos a 20 no llegábamos, porque no hay 40 clubes profesionales en Ecuador. Aquí ya no hay un estudio, pero entendimos que el intermedio entre 12 (actual) y 20 era el óptimo; 18 lo consideramos excesivo y 14, pues, nos parecía que no tenía sentido operar un cambio poco significativo para el coste que conlleva.

- ¿Están preparados los clubes de Serie B para formar parte de la élite?

- No, pero tampoco lo estaban con o sin Liga, con o sin control económico. Nuestra visión estratégica es aceptar las deficiencias y seguir hacia adelante. Si no lo hacemos sería como decir: ‘si pongo solo un pilar la casa no se construye, así que no pongo nada’. Nosotros no lo vemos así. Tenemos los materiales, sabemos que poniendo un solo pilar no basta, pero vayamos poniendo uno a uno. Ahora mismo puede ser que no estén preparados, pero tenemos que seguir construyendo.

- ¿No era mejor no ligarse tantos años (10 ampliables a 20) a la misma empresa (GolTV) en los derechos audiovisuales?

- Tienes razón. Seguro que se puede mejorar el contrato. Pero percibo que todos valoran negativamente este contrato con GolTV. Y no está mal. El contrato ha pasado por la Dirección Legal de la Liga Española, por el presidente de la Liga Española y por mí personalmente antes de ser firmado.

- Más allá de si es bueno, una Liga que aún no había nacido tendrá menos valor que una Liga con cinco años de experiencia. ¿Por qué no esperaron? ¿No fue un error?

- Es verdad, un contrato más corto permite la flexibilidad de poder negociar después a mejor precio. Puede ser, pero este contrato tiene una cláusula variable, por lo que si se genera más, los clubes ingresarán más.

- ¿Salvar este contrato fue la razón de que naciese la LigaPro?

- Lo que sí es verdad es que fue el detonante, pero ya habían muchas otras cosas que no se hacían y que había que hacerlas. La gota que colmó el vaso fue el contrato de televisión, pero la idea ya estaba años atrás. No fue lo único porque el objetivo no es firmar el contrato, sino todo lo demás, todo lo que vamos a hacer.

- ¿Le preocupa que se haya roto la unidad de los clubes?

- Una cosa es unidad y otra unanimidad. Unidad sí hay, y en una asociación de más de 20 miembros lo normal es que no haya unanimidad. Lo que sí es verdad es que tiene que haber un seguimiento y detectar cualquier tendencia o movimiento de un club o de un grupo para atenderlos lo mejor posible. Ahora bien, la propuesta se aprobó por mayoría.

- Que un dirigente hable de ‘pisotear el reglamento’ es algo más que falta de unanimidad.

- Eso no es lo deseable, está claro. Quizás... Quizás es porque es algo nuevo y los clubes aún no perciben muy bien lo que es el concepto de la LigaPro y no entienden que sus decisiones se someten a una asamblea y hay que aceptar lo que vota la mayoría. Uno opina que pisotearon el reglamento, pero otros votaron que sí. ¿Están equivocados los que votan que sí? ¿Acaso no tienen derecho ellos a votar que sí?

- La pregunta no es si tienen o no derecho a votar, sino si se ha pisoteado o no el reglamento.

- No sé a qué se refieren con pisotear el reglamento. Una Liga existe porque la federación le cede las competencias, algo que sucedió en mayo de este año. Pero que se firme ese convenio no quiere decir que se borre el libro del reglamento de la federación de la misma, no desaparece por arte de magia. Ese convenio ahora tiene que plasmarse en una modificación de los reglamentos. Una cosa es que se tenga que tramitar todo esto y otra que hayamos contravenido el reglamento.

- Pero se han modificado las normas durante la temporada.

- Salvo arte de magia, si yo tengo 12 clubes y quiero pasar a 16 necesito una fórmula de transición que nunca va a estar prevista en un reglamento.

- ¿No le parece injusto?

- Yo creo que lo injusto sería hacerlo a principio de temporada, porque entonces se echarían a dormir desde el inicio.

- ¿El próximo año pueden ser competitivos dos clubes multados tan fuertemente?

- No es una multa. No se les va a quitar dinero, sino que no se les va a dar. Se va a repartir el total entre todos teniendo en cuenta este porcentaje que no se entrega a los afectados. No podemos tratar igual al que se ha ganado estar en la categoría deportivamente que a los que no descenderían (undécimo y duodécimo de Serie A) o no ascenderían sin este cambio (tercero y cuarto de Serie B).

- ¿El ascenso de Serie B seguirá siendo como hasta ahora (los dos primeros de la acumulada) o podría haber play-off?

- Está por definir. Seguro que algún detalle más surgirá.

- Analizando más globalmente, ¿qué gana la Liga con esta relación con la LigaPro?

- La Liga tiene casi 30 acuerdos de colaboración con otras ligas extranjeras. El negocio del fútbol es global, todo lo que sea ayudar al fútbol en el mundo es bueno para todos. La FIFA es la que debería hacerlo, pero lamentablemente no lo hace.

- ¿La LigaPro paga a la Liga?

- Sí, paga una prestación de un servicio. Sin más.

- ¿Cuánto?

- No sé. No es que sea confidencial. Cuando cierre el año se auditará y será público.

- ¿Si la Liga española dice que algo se tiene que hacer, se hace? ¿O la LigaPro tiene la última palabra?

- Hay acuerdos de todo tipo. Algunas ligas se acercan a la Liga para asesorarse de marketing, y otras por otras áreas. Es cierto que el de Ecuador es el primero de esos acuerdos en los que la Liga interviene en un mayor grado. Tanto como para que un profesional español se desplace para dirigir el proyecto. Incluso yo no sabía que sería el director ejecutivo.

- ¿Qué se encontró al llegar?

- Lo mismo que en España hace cinco años, pero con un agravante: les preguntabas quién decía que estaban quebrados y la respuesta era “Eso se sabe”. Ahora por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano hay una auditora de primer nivel mundial para analizar el endeudamiento global.

- ¿A cuánto asciende la deuda?

- Está en curso de auditarse, no me imagino una cifra. Cuando la tenga, la diré. Hasta entonces no lo sé. Es importante tener rigor y no podemos hablar a medias.

- La asistencia a los estadios es muy baja. ¿Lucharán por ello?

- Lo que ocurre es que es un problema derivado de otros, como deficiencia de infraestructura, falta de políticas comerciales, la violencia en los estadios... Hay que atacar las causas de ese problema, pero es complicado.

- En importancia, ¿dónde sitúa al hincha que va al estadio?

- En la base de todo. Si no hay afición, para qué vas a jugar. Es muy importante. Eso sí, igual de importante es el aficionado que ve el partido por televisión. ¿O ese no es aficionado?

- ¿Qué opinión tiene del balompié ecuatoriano?

- Que vale la pena lo que vamos a hacer. Si no hubiera posibilidades, ni yo, ni la Liga Española, ni los propios clubes ecuatorianos habrían abordado este proyecto. Hay la materia prima, los jugadores y la afición para que valga la pena intentarlo.