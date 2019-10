Un infierno financiero está en el horizonte

Allí, Loor aclaró la misión de LigaPro, a la que muchos veían como la salvadora del fútbol local. “Si equipos como Fuerza Amarilla no pueden competir por su situación económica, pues jugaremos con quienes sí puedan. Debemos depurar al fútbol ecuatoriano. Nosotros como Liga no podemos salvar a ningún club. Son los propios clubes los que deben buscar soluciones”, aclaró.

El Nacional perdió un punto por no presentar los roles de pago a tiempo. Eso lo relegó en la pelea por el último cupo para los playoffs. Aunque la directiva asegura que los jugadores están al día con sus sueldos, los errores administrativos pasados están saliendo a flote. La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha usará las vías legales para cobrar 212 mil dólares que debe el cuadro criollo por impuestos municipales (puso AFNA a cambio), arriendo del Atahualpa y multas por tarjetas y más.

Deportivo Cuenca también perdió un punto por no presentar los roles de pago a tiempo. Además, no jugó contra el América de Quito por una suspensión por deudas. Esas cuatro unidades le habrían ayudado a meterse en los playoffs. Además, la crisis económica provocó que ocho jugadores se vayan del plantel a mitad de año: Carlos Cuero, Anthony Bedoya, Luis Luna, Gabriel Corozo, Rubén Cangá, Abel Araujo, Marco Mosquera y Fabricio Baguí (indisciplina). El cuadro morlaco podría perder hasta su complejo.

Fuerza Amarilla perdió cinco puntos en la mesa, debido a que no presentó los roles de pago a tiempo. Además, el fin de semana anterior no se presentó al partido contra América de Quito porque no llegó a un acuerdo con sus acreedores. Su deuda total es de 300 mil dólares, pero la suspensión fue por 19 mil dólares. Ayer en la tarde el presidente del club, José Aroca, negociaba por un acuerdo de pago con los acreedores. “Sí vamos a jugar”, dijo convencido. Si no se presenta será separado del torneo.