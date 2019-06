¡Gigante Carapaz!

Carapaz no pudo con el sentimiento, incluso pidió un poco de tiempo para sacarse el casco de competencia, secarse las lágrimas y volver a abrazarla para seguir llorando. Ambos, tan lejos de su querida Carchi y por primera vez juntos en Europa, disfrutando de un éxito.

Para Richard Carapaz no hubo mejor premio que el abrazo con su madre Ana . Después de tanta lucha desde su infancia, el ciclista carchense al fin consiguió lo que una vez le prometió: ganar el Giro de Italia .

Y por eso quiso celebrarlo en la intimidad. Con los suyos. No solo con sus padres, sino también con su esposa Tania y sus hijos Sofía y Santiago .

Y es que lo levantó hacia el cielo como ofrenda a los aficionados tricolores, que soportaron ayer el fuerte sol durante cinco horas y que estuvieron apostados en los graderíos de la Arena de Verona con pancartas y vistiendo de amarillo.

Al principio de la premiación Richie también tenía una bandera del Ecuador que le lanzaron desde las butacas, pero se le cayó. Ya después la tomó, la acomodó en el piso y posó con ella para las fotografías que ahora recorren el mundo.

Richard vivió el momento más feliz de su carrera y lo disfrutó al máximo. Pero también se dio tiempo para lanzar ‘dardos’ como llamado de atención. “Hace 21 días no creían en mí y ahora ver un país volcado hacia mí es algo especial. Pero esto es algo que te da el deporte, que a veces estás arriba y a veces abajo. Así como ahora estoy arriba y me aclaman, pido que cuando esté abajo me sepan apoyar”, dijo.

Carapaz hoy está en el Olimpo. Lo disfruta y espera sacarle provecho. Para ello, él mismo se ha puesto como obligación seguir en la cima. Y lo hará. Le mostró al mundo que está hecho para cosas grandes.