Chito peleará arropado de ecuatorianos

“Uno de los motivos por los que acepté esta pelea es porque está cerca de Ecuador y sé que al menos habrá cien personas que conozco y me confirmaron estar. Será excelente pelear con gente de Ecuador respaldándome desde las gradas, así que eso me agrada y me motiva a ganar”, declaró.

“Me ilusiona mucho estar activo. He demostrado una evolución, pero siempre busco la manera de ir al gimnasio y mejorar. No me preocupo del oponente, no me importa quién esté en frente de mí, quiero herirlo, no somos amigos, estamos peleando. Después de la pelea, gane, empate o pierda, mostraremos respeto dándonos la mano”, dijo Vera al canal de UFC.

Por su parte, el estadounidense que estará cara a cara con Chito tampoco derrama elogios para su rival, a quien espera eliminar de un knock-out.

“Les aseguro a todos los fanáticos que verán a un luchador agresivo concretando un knock-out. Así es como alzarán mi mano en señal de victoria y haré mi baile triunfal para que todo el mundo lo vea”, manifestó Ewell.

La cartelera de luchas preliminares arranca a las 18:00 (hora ecuatoriana) y, luego de superar la prueba de peso, Chito, quien suma ocho victorias en la UFC y de esas siete por finalización, se siente preparado. “Cuando las luces se enciendan dejaré ir toda la maquinaria”, prometió.