Chito pelea este sábado ante Sáenz, en el UFC Nashville

En contraste, su debut en esta nueva temporada no fue el esperado. Justo cuando se preparaba para el pesaje oficial del UFC 235, una infección viral le impidió cortar el peso necesario, y tuvo que ser retirado de la cartelera junto con su rival. “”Me duele no poder estar apto para pelear este sábado. El doctor me dijo que no hay forma de que corte el peso. Necesito recuperarme para volver a los entrenamientos”, publicó en su cuenta de Twitter el luchador de peso gallo.

La compañía intentó buscarle un reemplazo a Vera para que Sáenz pudiera tener su combate, pero la limitante del tiempo no lo permitió. El estadounidense también tuvo que esperar.

Sáenz, al igual que Chito, llega a esta lucha con un antecedente positivo, debido a que en su última pelea derrotó al mexicano Henry Briones por decisión unánime, en el UFC Chile de mayo pasado.

Vera podría conseguir su tercera victoria consecutiva en el octágono de UFC y la séptima como peleador de la compañía de artes marciales mixtas.