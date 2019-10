Célico cree que los del ‘Piso 17’ podrían recibir otra oportunidad

El estratega de la selección Sub 20 de Ecuador, el argentino Jorge Célico, habló sobre los jugadores que estuvieron implicados en el escándalo del ‘Piso 17’, que se dio durante la participación de Ecuador en la Copa América de Brasil.

En una entrevista con Ecuador Tv, Célico consideró que jugadores como Antonio Valencia, Alexander Domínguez, Robert Arboleda, entre otros elementos que habrían participado de dicha reunión en un hotel en Brasil, deberían recibir “una nueva oportunidad”.

“Yo soy de los que cree que todos merecemos una nueva oportunidad. No me quiero escapar del Piso 17, pero yo no estaba presente, estaba en el Mundial Sub 20 de Polonia. Si el futbolista reconoce el error cometido, es mucho más fácil darle posibilidad para que todo salga adelante, todo fluya”, manifestó el DT gaucho.

Célico, quien alcanzó con la Sub 20 de Ecuador, el tercer puesto en el Mundial de Polonia, también se refirió a Robert Arboleda, quien en las Eliminatorias pasadas ya había sido sancionado por actos de indisciplina.

“El caso de Robert es increíble, porque es reincidente. La gente cree que son demonios, pero no, solo se equivocan de manera tonta, porque él es un buen muchacho. Todo parte en que digas me equivoque, decir: ‘la verdad, la pifié’. Que haya un mea culpa, en torno a su posible regreso a la Tricolor”.

El estratega argentino, quien dirigió los tres últimos duelos amistosos de Ecuador (tras la Copa América de Brasil), ante Perú, Bolivia y Argentina, manifestó que ahora su prioridad es “clasificar con la Sub 23 de Ecuador a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”.