El atletismo les cambió la vida

Su día inicia bien temprano. La alarma suena a las 04:00 y el levantarse a esa hora no es problema. Su motivación es salir a entrenar.

Andrea Castillo y Juan Carlos Peralvo comparten la pasión por el atletismo. Forman parte de la fundación Zero Límites y concuerdan en que el deporte les cambió la vida.

Andrea es pediatra y empezó en el running gracias a un colega que la impulsó a unirse a la agrupación.

“Al inicio era un hobby, algo para desestresarme del trabajo, pero ahora es algo personal, un estilo de vida”, comenta Castillo, quien pasó de correr distancias cortas (5 kilómetros) a competir en maratones a nivel internacional.

“Hace dos años competí en mi primera maratón en Miami, con un tiempo de cuatro horas, bastante aceptable para mi debut. Mi segunda maratón la realicé en Las Vegas, donde bajé mi tiempo a 3h40. Y la última fue en Chicago, donde obtuve 3h33, un tiempo excelente”, cuenta orgullosa.

Además, con ese registro obtuvo su clasificación a la maratón de Boston, una de sus principales metas.

Resalta que la parte mental es fundamental en estas pruebas de 42 kilómetros que nos demuestran “que podemos dar más, que no hay retos imposibles de lograr”. Confiesa que en estas exigentes carreras su principal motivación “siempre ha sido mi papá; no está conmigo, pero pienso en él durante las carreras. Cuando siento que se me termina la energía, recuerdo a mi familia y sacó fuerzas para llegar a la meta”.

Tras incursionar en la maratón de Lima, actualmente Andrea entrena para competir en la Media Maratón Ciudad de Guayaquil Diario EXPRESO, el 28 de julio próximo.

“Entrenar en la altura es una ventaja. En la media maratón quiero mejorar mis tiempos”, indica la pediatra.

Peralvo, abogado de profesión, también se alista para la competencia en la Perla del Pacífico. Califica a la carrera de Diario EXPRESO como “una de las icónicas en el país”, y le alegra que además de los 10 kilómetros tradicionales, se adicione la competencia de 21 kilómetros.

Ha participado en diez maratones, la más reciente en Boston, a mediados de abril. “Encontré en el running el complemento ideal”, asegura Juan Carlos, quien hace ocho años se inició en el atletismo al buscar una distracción sana.

“Primero fue una vuelta al parque La Carolina, después la primera carrera de 10 kilómetros y me encantó. Pasé a 15 km, después a media maratón, fui progresando y poniéndome metas, hasta llegar a las grandes maratones”, detalla.

Su mejor marca fue en la prueba de Chile, que logró completar en 3h17, y ahora se prepara para la Media Maratón de EXPRESO, para lo cual tiene planificadas las prácticas con Edison Colango, entrenador de Zero Límites, con el objetivo de establecer su mejor registro en esta distancia.