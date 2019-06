Totem se apunta al desafío 21k

Por las noches los atletas del grupo Totem Running Samanes cambian los zapatos casuales y el uniforme de trabajo por ropa ligera y calzado deportivo. Es como un ritual, y lo siguen al pie de la letra. ¿El objetivo? Entrenar y ganar resistencia para competir en la Media Maratón Ciudad Guayaquil Diario EXPRESO, que se realizará el próximo 28 de julio en el Puerto Principal.

Desde enero pasado, la Carrera EXPRESO consta como infaltable en el calendario deportivo de Totem. Desde hace cinco años que se creó la agrupación, nunca se han perdido ninguna de las ediciones.

“Esta es una de las competencias que nosotros esperamos durante todo el año porque nos motiva a seguir corriendo y nos ayuda a prepararnos para otras”, manifestó el líder del equipo, Óscar Roldán.

Para la largada de este año, que aumentó su recorrido a 21 kilómetros, optaron por realizar un proceso de preparación que iniciaron desde finales de febrero con el fin de adaptar su cuerpo a la exigencia que conlleva participar en recorridos largos, el cual consiste en realizar rutinas de trayectos de 5 kilómetros, sesiones en el gimnasio y practicar en lomas.

“Los muchachos están preparados para correr los 21k, han trabajado duro para la prueba y lo lograrán”, recalcó Roldán, no sin antes revelar que aspiran a participar con alrededor de 120 atletas en la carrera, quienes saldrán de las ocho sucursales que tienen alrededor del Puerto Principal. “Una vez que hayan confirmado todos, enviaremos una lista con los corredores para que los inscriban”, dijo.

La psicóloga Marina Cortez, de 39 años, quien hace 12 meses decidió meterse de lleno en la disciplina, ve la ocasión ideal para correr por primera vez un desafío de este tipo. “Todos los días entreno para ir adecuando mi cuerpo y estar preparada para la media maratón. Será mi primera vez en esta distancia. Estoy ilusionada”, afirmó.

A Cortez le costó ponerse a la par de sus compañeros de trote, sin embargo, la camaradería y el buen ambiente la ayudaron a acoplarse al ritmo de la cuadrilla. “Al principio uno se bloquea y piensa que no va a poder terminar las carreras, pero ver a mis compañeros esforzarse y más el ánimo que te da la gente, te motiva a seguir, aunque las piernas ya no te den (entre risas)”, aseguró Cortez.

La historia de Argénesis Casagrande, de 24 años, es diferente. Cuando se enteró que la Carrera EXPRESO había incrementado su recorrido, no lo pensó dos veces y se apuntó. “A mí me motivan a seguir corriendo en estas distancias. Cinco veces he realizado 21 km y conozco bien el manejo en estos recorridos”, sostuvo.

A la atleta le llena de alegría saber que cada año aumentan las competencias en el país. “Es bueno que hagan más carreras porque nos sirve para prepararnos y no solo a los profesionales, sino también a los amateurs. Es una forma de incentivar a que las personas hagan actividad física”, finalizó.

Y es que es la primera vez en las 45 ediciones ininterrumpidas de la Carrera EXPRESO que el recorrido se alargará a 21 km, de ahí que pasó a ser Media Maratón Ciudad de Guayaquil Diario EXPRESO. Y Totem Running estará en la línea de partida.