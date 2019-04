Una carrera con Orgullo Huancavilca

“Es la prueba emblemática e icónica de Guayaquil y el Municipio no podía estar ajeno a ella... Haciendo ciudad, también se hace país”, puntualizó la vicealcaldesa , quien además confirmó que correrá en los 10K. Es la primera inscrita. CFH

La indumentaria y el diseño de la medalla tampoco quedaron de lado. Por lo 25 dólares (o $ 20 en la etapa previa) que costará la inscripción, cada corredor tendrá una prenda con tela Drytech y diseño exclusivo para hombre y otro para mujer, ya no unisex como el año pasado.

Se pensó en todo y en todos. El recorrido arrancará en el Malecón 2000 y culminará en el Palacio de Cristal, no sin antes pasar por los principales emblemas turísticos del norte y centro de la urbe. La innovación en las categorías consistirá en divisiones separadas para la 10K y la 21K, en las que habrá espacio para jóvenes desde los 16 años hasta corredores de 60 en adelante, todos con premios en efectivo, que sumarán más de 15.000 dólares.

“El sueño de Granasa y Diario EXPRESO es que esta competencia pase a ser la mejor media maratón no solo del país, sino de toda la costa sur del Pacífico; estamos seguros que lo vamos a lograr”, manifestó Pablo González, asesor de la carrera, quien además desde 2012 preside la Asociación Latinoamericana de Carreras de Ruta .

Doménica Tabacchi / vicealcaldesa de Guayaquil

“Yo soy la primera inscrita”

¿Qué representa para usted la Media Maratón Ciudad de Guayaquil?

Son 44 años de una competencia que es emblemática y que se identifica con Guayaquil. Ahora son muchas las carreras que se organizan, pero EXPRESO siempre tuvo la batuta. Ya no solo son 10 kilómetros y aunque me gustaría correr la de 41, me comprometo a estar en la distancia que ya es tradicional (10).

¿Cuál es el aporte que brindará el Municipio de Guayaquil?

La fiesta es de todos. El apoyo logístico, la oportunidad de unirnos EXPRESO, Municipio de Guayaquil, todos los ciudadanos, las diferentes instituciones, para hacer de esta competencia icónica en Guayaquil. Así como la ciudad va por más, EXPRESO también va por más y esto nos ayudará a crecer a todos.

¿Es la mejor manera de cerrar un ciclo al servicio de la comunidad?

Bueno, me despido de la vicealcaldía, pero no del servicio a los ciudadanos, porque mi espíritu y mi convicción es de servir, así que tendrán Doménica Tabacchi para largo. Hemos ido de un buen Guayaquil a un gran Guayaquil y ahora vamos a un Guayaquil superior, el del bicentenario, aquel que impulsa iniciativas tan importantes como lo es la carrera de Diario EXPRESO.

Para saber

Fecha confirmada

La cita será el domingo 28 de julio, desde las 07:00. La prueba partirá desde el Malecón 2000 y terminará en el Palacio de Cristal.

Categorías

Serán dos pruebas: 10K y 21K, cada una con sus divisiones. Siete en la Media Maratón y 4 en la 10K, todas de 16 años en adelante.

Inscripciones

Costará $ 25, pero existe una etapa de preinscripción de $ 20. Solo se debe ingresar a www.expreso.ec, llenar los datos y realizar el pago en las agencias de Granasa de Guayaquil y Quito.

Respaldo

El Municipio de Guayaquil y la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS, por sus siglas en inglés) serán dos de los avales más importantes.

Premios

Cada categoría tendrá su remuneración económica. En conjunto se suman más de 15.000 dólares.

Relevancia

La Media Maratón Ciudad de Guayaquil Diario EXPRESO marca el inicio de los festejos por el Bicentenario de Independencia de la urbe. Estará en su agenda de celebración.