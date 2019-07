Manzur: “Que yo sepa, no se ha conversado con Sampaoli”

El abogado Carlos Manzur, vocal del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se mostró extrañado con el rumor surgido desde Argentina, en el sentido de que la matriz del balompié nacional le habría ofrecido el cargo de seleccionador nacional a Jorge Sampaoli.

“Que yo sepa, no ha habido ningún contacto con Sampaoli... hasta donde yo sé, y he conversado con el presidente (Francisco Egas) hace unos momentos, no se realizó ningún contacto con Jorge, a quien admiro como técnico, tengo amistad con él, pero tenemos técnico (Hernán Darío Gómez) en la selección”, le dijo Manzur a Diario EXPRESO.

El dirigente recordó que el jueves 4 de julio se recibiría y estudiará el informe de labores que el Bolillo Gómez presentará, en torno a la campaña cumplida por la Tricolor en la Copa América Brasil 2019, incluido el escándalo surgido en el hotel donde se encontraba concentrada la selección y que, supuestamente, involucra a seis jugadores en una fiesta organizada luego del partido ante Japón, donde Ecuador quedó eliminado.

“Lo que la gente debe saber por ahora, es que esta administración va a tomar decisiones que protejan a la selección y al fútbol ecuatoriano. No se trata de salir a vender nombres, de causar daño, hay que tomar decisiones que nos permitan que nuestra selección satisfaga los sueños de la afición y para ello hay que tomar medidas. Si hay jugadores que han tenido una que no se compadece con los objetivos que la selección tiene, entonces no serán convocados, pero habrá que ver qué es lo que ha pasado”, acotó.

Sin embargo, una fuente vinculada a la FEF le comentó a EXPRESO que muchos miembros del directorio no están conformes con la presencia del Bolillo Gómez, pero la compensación económica que involucra la terminación de su contrato (3’600.000 dólares) se sale del presupuesto de la entidad.

“Hay que mediar, buscar un punto de acuerdo, porque para traer a otro entrenador, debemos liberar ese gasto”, dijo la fuente.