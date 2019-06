Puyol: “Vale la pena sacrificarse por el fútbol”

“Que si extraño el fútbol, uff, lo extraño como no tienes idea”. Carles Puyol no fue un futbolista cualquiera. Su retiro en 2014 y con 36 años, marcaron el fin de una carrera emblemática y ejemplar en el deporte rey. No solo por sus triunfos en el campo, sino por la calidad humana que lo hizo referente fuera de él.

El campeón del mundo como capitán de España en Sudáfrica 2010 y uno de los principales líderes de la época de oro que vivió el FC Barcelona, que vivió el reinado de Ronaldinho y el crecimiento de Lionel Messi.

Puyol llegó al Ecuador y luego de visitar las islas Galápagos, estuvo en Guayaquil como embajador para presentar el nuevo programa de bienestar Vitality para el mercado ecuatoriano de Salud SA en conjunto con Equivida.

Recibido entre aplausos, camisetas por autografiar del FC Barcelona, España y Ecuador, y muchas cámaras que se llenaron con fotos de él. El campeón mundial tuvo un recibimiento acorde a su figura: único.

Puyol aprovechó para hablar sobre su experiencia en el fútbol y cuán importante fue el cuidado de su salud para convertirse y sostenerse como uno de los grandes profesionales en esta disciplina.

“Siempre intenté y le di mucha importancia al entrenamiento, la alimentación, el descanso, los pequeños detalles que marcan la diferencia para tener un buen rendimiento. Una vez retirado sigo con estos buenos hábitos, ya no para marcar a Cristiano Ronaldo u otros que he tenido que marcar, sino por salud que creo que es más importante que ganar una copa”, explicó Puyol.

Además explicó que la disciplina en el jugador no solo debe ser cuando es profesional, sino en su etapa de formación, sobre todo sostenerla y envió una reflexión al futbolista ecuatoriano.

“Ecuador tiene jugadores físicos y con calidad que pueden tener un buen rendimiento si ellos se cuidan y cumplen con la alimentación, suplementación y descanso. Mientras antes empiecen es mejor, con 18 y 20 años puede que no le den mucha importancia al descanso, pero si busca una larga carrera y no tener lesiones, es clave el entrenamiento invisible. Es una profesión maravillosa y vale la pena hacer este sacrificio”, agregó el español.

Por último, destacó el trabajo de la selección sub 20, que jugará el viernes por el tercer y cuarto lugar del Mundial ante Italia.

“Felicitarles por el trabajo hecho hasta ahora. Han ido pasando etapas, focalizar ahí y felicitarles por el trabajo hecho. Viene una generación muy buena que puede darle muchos éxitos al país”, sentenció el múltiple campeón de UEFA Champions League.

No negó fotos ni autógrafos

Luego de la rueda de prensa, Puyol estuvo dispuesto a fotografiarse y firmar autógrafos para los aficionados que llegaron hasta el hotel Hilton Colón, donde se presentó el mítico defensor.