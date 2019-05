Carapaz contento con su debut en el Giro de Italia

Richard Carapaz inició con pie derecho su participación en el Giro de Italia. Se ubicó en el lugar 14 de la contrarreloj de la primera etapa, pese a que esta modalidad no es su especialidad.

“Estoy muy contento por el resultado. Creo que he hecho un trabajo muy bueno en este primer trimestre de competición y en los meses anteriores de pretemporada, y aquí ha empezado a surtir efecto. No esperaba estar tan cerca de algunos favoritos, pero he venido en buena forma y el resultado nos ha acompañado”, comentó el ciclista ecuatoriano.

Carapaz fue el mejor del Movistar Team en el inicio de la primera grande de la temporada. En las carreteras italianas quiere luchar por el podio y superar el cuarto lugar que obtuvo el año pasado.

Su buen arranque en la contrarreloj le motiva de cara a los siguientes 20 días de intensa competencia que presentará el Giro.

El esloveno Primoz Rogli fue el ganador de la etapa inicial escoltado por el británico Simon Yates y el italiano Vincenzo Nibali.

Los tricolores Jhonatan Narváez y Jonathan Caicedo se ubicaron en los lugares 109 y 143, respectivamente.