El incansable Buffon vuelve a la Juve

Gianluigi Buffon regresa a la Juventus de Turín, luego de jugar una temporada con el Paris Saint-Germain. El veterano guardameta, de 41 años, se sometió a los exámenes médicos correspondientes para poder fichar con el cuadro bianconeri por un año.

Antes de irse a Francia, el golero italiano llegó a plantearse la retirada, pero le llegaron ofertas interesantes y escogió jugar en la Ligue 1. Pero ahora vuelve a su viejo amor.

La afición turinés lo quiere, y él es consciente de que no tiene demasiadas opciones de ser titular.

“He decidido volver, porque cuando tu familia te llama no se puede decir que no. Comienza un nuevo camino de mi largo viaje. Vuelvo al lugar al que siempre me ha gustado llamar casa y lo hago con un coraje inalterable, un afecto sin límites y una determinación increíble. Es un nuevo comienzo, en cierto modo diferente a lo que era, pero con las mismas emociones y la misma alegría. Vuelvo a Turín porque sé que puedo ser útil, vuelvo porque la invitación de una Señora no puede ser rechazada (al equipo se lo conoce como la Vecchia Signora, la Vieja Señora, vuelvo porque este es mi hogar”, contó.

Juventus publicó unas fotos del legendario guardameta a su llegada al J Medical, la clínica de propiedad del club, donde lo esperaban cientos de aficionados del conjunto turinés para celebrar su regreso.

La primera vez que Buffon pasó una visita médica con la Juve fue hace 18 años y un día, cuando llegó procedente de Parma.

Buffon tendrá en su regreso a la Juventus algunos objetivos personales, como un décimo título del campeonato italiano con los turineses, o el récord de partidos disputados en Serie A, que tiene al alcance con sus 640 partidos frente a los 647 de Paolo Maldini.

Y buscará esa Champions que se le escapó en tres finales con la Juventus y que tampoco pudo conquistar en su corta experiencia con el PSG.