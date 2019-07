Carabalí no jugará los Panamericanos

La selección ecuatoriana de fútbol sub-23 que participará en los Juegos Panamericanos a realizarse en Lima, desde el viernes 26 de julio, registra su primera baja. Se trata del lateral derecho Bryan Carabalí, quien por pedido de su nuevo club Emelec, no formará parte de la Tricolor.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), mediante un comunicado en sus redes sociales, dio a conocer esta información y anunció que no podrá ser reemplazado debido al reglamento de la competencia.

No es el primer jugador con el que el técnico Jorge Célico no puede contar. Previo a la elaboración de la nómina oficial de 18 jugadores, Aucas también solicitó que no sean llamados el lateral Jhon Jairo Espinoza y el extremo Alexander Alvarado, quienes formaron parte de la selección sub-20 que ganó la medalla de bronce en el Mundial de Polonia.

Tras estas negativas, Célico hizo un llamado para que exista un acuerdo entre la FEF y los equipos para poder contar con los futbolistas juveniles, en especial para la preparación del torneo Preolímpico, que se desarrollará en Colombia en enero del próximo año, y donde Ecuador buscará clasificar por primera vez a los Juegos Olímpicos.

La selección sub-23 tiene previsto viajar el miércoles 24 de julio hacia Lima. Debutará en los Panamericanos el lunes 29 de julio ante Argentina, por la fase de grupos. Su siguiente rival será Panamá (1 de agosto) y cerrará esta etapa del torneo ante México (4 de agosto).