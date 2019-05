Bolívar Vera se despidió del primer plantel azul

El entrenador interino que asumió el cargo en Emelec, Bolívar Vera, habló de la experiencia que tuvo en el primer equipo de los eléctricos y habló del objetivo que tuvo cuando tomó el rol de entrenador principal durante cuatro partidos: en los que ganó dos, perdió uno y empató el otro.

“Estamos tranquilos por lo que hemos hecho. Es muy difícil encontrarte con un equipo que venía en crisis futbolística y que tampoco puedo decir que alcanzó un nivel superlativo Sería mentir afirmarlo. Puedo decir que como grupo mejoró muchísimo”, explicó Vera en la Radio Redonda.

Asimismo habló la contunuidad que le habría gustado tener, pero reconoce que la dirigencia le dijo que iban a buscar un nuevo DT. “(Lo de la continuidad) estaba en manos de la dirigencia. Pero en cualquier momento el club iba a poner a un técnico. Puedo asegurar que la acogida que tuvimos en el camerino fue espectacular. Sentimos un respaldo absoluto del grupo”, agregó.

Además habló del nuevo entrenador, Ismael Rescalvo y el duro desafío que tendrá, ya que los eléctricos no atraviesan su mejor momento. “Considero que el nuevo cuerpo técnico tiene una ardua tarea. Quizás en lo futbolístico falta muchísimo. Es difícil conseguir cosas en poco tiempo. No creo que haya influido (la oficialización de Rescalvo en el empate contra el América de Quito). Lo dudo, en todo caso”, aseveró.

Por último explicó que por ahora se debe a Emelec. “Yo me debo a Emelec. Soy empleado del club. Nunca cierro posibilidades pero de momento me debo al club. Me gusta ser leal”, confirmó.