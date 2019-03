Bolillo: “Enfrentamos al mejor Estados Unidos”

Hernán Darío Gómez, seleccionador de la Tri, justificó el irregular funcionamiento del combinado nacional en la derrota 1-0 ante Estados Unidos, debido al poderío que mostró rival. “Todos vemos el partido de una manera, hace años yo he enfrentado a equipos de Estados Unidos y este es al mejor que me ha tocado. Se armó rápido, juega a los toques y es complicado de marcar, por eso valoro algunas cosas de mi equipo”, comentó el colombiano.

Bolillo, quien llevó a Ecuador al primer Mundial en Japón Corea 2002, no duda del compromiso en la plantilla en la propuesta. “No es que Ecuador no quiera, todos salen a intentar, el equipo contrario a veces lo somete a uno”, dejó saber el estratega, no sin mencionar que el tanto del rival llegó por “una jugada desafortunada”.

El extécnico de Panamá reconoce que la Tricolor “va a pasar dificultades en la Copa América”, aunque dejó claro que su aspiración es llegar lo más lejos posible, no obstante su principal objetivo es clasificar al Mundial Catar 2022.

Al ser cuestionado sobre una alineación base en su conjunto, el cafetero confía en que “ojalá para inicios del otro años ya tengamos un equipo consolidado”.

La selección ecuatoriana volvió hoy a los entrenamientos de cara al duelo frente a Honduras, que se disputará el martes en Nueva Jersey. Bolillo dijo que analizará el estado de sus elementos para pensar en el equipo que colocará ante los catrachos.