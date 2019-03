El repentino giro del Bolillo

Aprender, esa es la palabra que maneja constantemente Hernán Darío Gómez, seleccionador ecuatoriano, de cara a una competición. Sin embargo, horas previas al encuentro amistoso ante Honduras, cambió el discurso y se refirió específicamente a la intención de la Tri en la Copa América que se jugará en Brasil. Bolillo, entre risas, manifestó que la va a ganar.

“Yo lo que digo es que en mi vida siempre quiero aprender, pero en la Copa América vamos a quedar campeones”, dijo esbozando una sonrisa el estratega del combinado nacional.

Lo expresado por Gómez, se contradice con lo dicho días atrás, cuando manifestó que el torneo continental aún no lo tenía en mente. “Me encuentro con la gente en la calle y no me hablan de la Copa América, me piden el Mundial”, señaló en su momento.

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, luego de la caída con Estados Unidos, dejó saber que la intención deber ser ganar en todos las competencias que afronte la Tri. “El aprendizaje es mejor si uno va a ganar”, señaló el máximo dirigente del balompié nacional.

Ecuador se alista para enfrentar este martes 26 al combinado catracho desde las 19:30, en lo que será el segundo y último partido comprobatorio durante la gira por suelo estadounidense de la selección nacional.