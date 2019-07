Barcelona vive tiempo de decisiones

José Francisco Cevallos habló de todo y, aunque no dio un mensaje específico, entre líneas dio a entender que Barcelona vive días de decisiones claves.

La primera tiene que ver con la tan anunciada contratación del Moisés Corozo. Macará está dispuesto a bajar hasta 400.000 dólares (pidió 600.0000) para ceder los derechos deportivos del defensa central; Barcelona ofreció $ 200.000 y podría llegar hasta $ 300.000. “La comisión de fútbol va a analizar el tema y junto a (Leonardo) Ramos decidirá si nos vamos por esa opción, por otra o por ninguna en ese puesto, porque posiblemente nuestra necesidad pasa por otro puesto, un poco más adelante”.

El dirigente también aceptó que podrían haber nuevas transferencias al extranjero, siendo la de Leonardo Campana la opción más cercana, aunque hasta ahora ninguna oferta ha dejado satisfechos al club y al delantero.

Al ser consultado respecto a su futuro, Cevallos recordó que dio una fecha para definir el tema. “Dije que a finales de julio anunciaría si me presentaré o no a la reelección, recién pasamos la quincena. Hay varios aspectos que debemos analizar, aunque siempre está la predisposición de una labor, la dirigencial, que me apasiona desde que era futbolista, pero más adelante veremos eso”.

Cevallos mantuvo una reunión reservada con el plantel, para analizar los últimos resultados registrados en la LigaPro.

“Estamos viendo qué hay que afinar con miras a los siguientes partidos. Si bien es cierto con El Nacional perdimos, pero creo que fuimos superiores futbolísticamente, pero ante Macará sí nos dejó preocupados, por algunos temas que no nos permitieron mostrar la superioridad que debemos marcar, especialmente aquí de local, pero bueno, son circunstancias que se dan. La para por Copa América no nos afectó, porque jugamos los amistosos e incluso ganamos una final. Estamos seguros que esto pasará”, concluyó.